Обмен территорий на мир: Кулеба рассказал, что изменилось в переговорах о прекращении войны в Украине

Сейчас из инфополя исчезли многочисленные "мирные" инициативы, которые предлагали Украине неприемлемые уступки России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Instagram сделал министр иностранных дел Украины Кулеба Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД отметил, что 15 государств участвовали во встрече по Формуле мира в Копенгагене в июне, 42 – в августе в Джидде, а сейчас на Мальте удалось собрать уже 66 государств и международных организаций.

"Обратите внимание: за эти же полгода из инфополя исчезли многочисленные "мирные" инициативы, которые предлагали Украине то отказаться от территорий, то что-то обменять, то еще какие-то неприемлемые вещи. Сейчас в центре всех дискуссий – справедливая и честная украинская Формула, которая полностью соответствует принципам Устава ООН и ключевых резолюций Генассамблеи. И это первый, очень конкретный результат Формулы", – заявил Дмитрий Кулеба.

Министр также обратил внимание, что встреча на Мальте очень вовремя разрушает два мифа. Первый миф о падении внимания к Украине на фоне событий на Ближнем Востоке. И второй миф о потере Украиной поддержки т.н. "Глобального юга".

Читайте также на портале "Комментарии" — на Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. После субботних консультаций, прошли и воскресные. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые участие в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока еще союзник РФ по ОДКБ. Какие выводы можно сделать на данный момент? Какова вероятность выйти на некие переговоры до конца года? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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