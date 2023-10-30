Обмен территорий на мир: Кулеба рассказал, что изменилось в переговорах о прекращении войны в Украине

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Кравцев Сергей
Сейчас из инфополя исчезли многочисленные "мирные" инициативы, которые предлагали Украине неприемлемые уступки России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Instagram сделал министр иностранных дел Украины Кулеба Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Глава МИД отметил, что 15 государств участвовали во встрече по Формуле мира в Копенгагене в июне, 42 – в августе в Джидде, а сейчас на Мальте удалось собрать уже 66 государств и международных организаций.
Министр также обратил внимание, что встреча на Мальте очень вовремя разрушает два мифа. Первый миф о падении внимания к Украине на фоне событий на Ближнем Востоке. И второй миф о потере Украиной поддержки т.н. "Глобального юга".
Читайте также на портале "Комментарии" — на Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. После субботних консультаций, прошли и воскресные. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые участие в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока еще союзник РФ по ОДКБ. Какие выводы можно сделать на данный момент? Какова вероятность выйти на некие переговоры до конца года? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина и РФ ведут переговоры: СМИ узнали подробности.
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