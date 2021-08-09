Обмен пленными надо возобновить, - омбудсмен об убийствах украинцев боевиками

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Козлова Альбіна
Трое осужденных украинцев, отбывающих наказание в Кировской исправительной колонии №33, были убиты 6 августа. По словам советника главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайде Ризаевой, причины убийства осужденных не установлены.
На оккупированной территории были убиты заключенные, фото из открытых источников
Имена двух из них известны: это запорожанин Евгений Сотников, отбывавший наказание за убийство, и Александр Давыдов. Ризаева подчеркнула, что информация о третьей жертве скрывается. Лишь известно, что мужчина умер от травм в реанимации.
В свою очередь омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала убийства и отметила, что сейчас на неподконтрольной территории остается 450 заключенных.
Денисова добавила, что ранее один из погибших заключенных обращался к ней. Большинство заключенных хотят отбывать наказание в тюрьмах, которые не контролируют боевики самопровозглашенных республик.
Сейчас в тюрьмах на неподконтрольной территории всячески нарушаются права на жизнь и безопасность осужденных украинцев.
Поэтому омбудсмен в связи с фактами убийств обратилась в Международный Комитет Красного Креста в Украине, чтобы оттуда направили субделегацию Красного Креста в Кировскую исправительную колонию №33. Делегация должна проверить в каком состоянии удерживают других украинцев и почему были убиты три человека.
Людмила Денисова отметила что нужно возобновить процесс перемещения осужденных в тюрьмы на территории, контролируемые украинской властью. Со стороны рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе ОБСЕ должны быть проведены срочные меры по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, убеждена омбудсмен.
Как писал портал "Комментарии", представители Миссии Международного комитета Красного Креста в Украине выразили готовность предоставить программное обеспечение для Единого реестра лиц, пропавших без вести.
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