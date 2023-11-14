Обещанного Украине миллиона боеприпасов до весны не будет: Кулеба заявил о новых сложностях

Как передает портал "Комментарии", партнеры из Европейского Союза действительно могут не успеть передать ВСУ к марту 2024 года 1 миллион артиллерийских снарядов, как было обещано ранее. Эта информация еще раньше циркулировала в СМИ. Теперь же ее фактически в эфире общенационального телемарафона подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и много мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", – отметил глава МИД Украины.

При этом министр подчеркнул, даже то, что сроки поставки снарядов Украине сдвигаются – это не говорит о том, что у Евросоюза исчезла политическая воля продолжать поддерживать Украину. Главной проблемой, почему не получается в запланированные сроки поставить снаряды Украине есть плачевное состояние оборонной промышленности и складов ЕС. Европа не готовилась к войне и теперь приходится восстанавливать потенциал. Учитывая уровень бюрократии и большое количество "несинхронизированных вещей" это быстро сделать не удается.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные санкции не выполнили ключевого назначения – они не разрушили экономику России. Более того, сейчас уже всем понятно, что экономика агрессора восстанавливается гораздо быстрее, чем предполагалось. Такое мнение высказала российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина, отметив что в 2024 году президент РФ Владимир Путин планирует потратить около 110 миллиардов долларов на войну против Украины, сообщает The Hill.

Также издание "Комментарии" сообщало — несмотря на разного рода информацию, которая циркулирует в западных СМИ об усталости от войны, Украина будет оставаться главный приоритетом Европейского Союза. При этом усталости от обязательств помогать Киеву не будет. Такое заявление у себя в Twitter сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



