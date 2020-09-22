Объемы украинского экспорта в ЕС и США существенно сократились – Медведчук

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Станислав Молчанов
Объемы
украинского экспорта в ЕС и США существенно сократились, что никак не
соответствует заявлениям украинской власти о стратегическом партнерстве с этими
странами. Об этом говорится
в сообщении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За
жизнь" Виктора Медведчука на сайте политсилы.
Так, Государственная
служба статистики Украины опубликовала данные за январь ‒ июль 2020 года по
внешнеторговой деятельности предприятий Украины, а Государственная таможенная
служба ‒ по украинскому экспорту и импорту уже за август текущего года. Общий
объем украинского экспорта, по данным Госстата, снизился за 7 месяцев 2020 года
на 7,4%, а экспорт в страны ЕС – на 18,6%.
Отмечается, что в2020
году возросли только поставки украинского мяса домашней птицы (кур) в страны
Европы – на 5%.
Не менее
интересна и "братская помощь" США в деле продвижения украинских товаров,
отмечает политик. По данным Государственной таможенной службы, только в августе
текущего года на огромном рынке Соединенных Штатов удалось продать украинских
товаров на очень незначительную сумму – $70,9 млн.
Ранее Медведчук
пояснил, как бюджет-2021 провоцирует
падение в экономическую и социальную пропасть.
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