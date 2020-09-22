Объемы украинского экспорта в ЕС и США существенно сократились – Медведчук

Объемы украинского экспорта в ЕС и США существенно сократились, что никак не соответствует заявлениям украинской власти о стратегическом партнерстве с этими странами. Об этом говорится в сообщении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука на сайте политсилы.

Так, Государственная служба статистики Украины опубликовала данные за январь ‒ июль 2020 года по внешнеторговой деятельности предприятий Украины, а Государственная таможенная служба ‒ по украинскому экспорту и импорту уже за август текущего года. Общий объем украинского экспорта, по данным Госстата, снизился за 7 месяцев 2020 года на 7,4%, а экспорт в страны ЕС – на 18,6%.

"Странно, что при наличии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и записи в Конституции о "стремлении в ЕС" нам никто так и не объяснил: почему экспорт в страны Евросоюза снижается в 2,5 раза быстрее, чем идет сокращение всего остального украинского экспорта?" - задается вопросом Медведчук.

Отмечается, что в2020 году возросли только поставки украинского мяса домашней птицы (кур) в страны Европы – на 5%.

Не менее интересна и "братская помощь" США в деле продвижения украинских товаров, отмечает политик. По данным Государственной таможенной службы, только в августе текущего года на огромном рынке Соединенных Штатов удалось продать украинских товаров на очень незначительную сумму – $70,9 млн.

"И эту страну Президент Зеленский вслед за украинским МИД называет нашим "стратегическим партнером"?" - рассуждает Медведчук. - Впрочем, может быть, США поставляют в Украину что-то очень важное, так называемый критический импорт? Тоже нет. Да и общая сумма импорта товаров из Соединенных Штатов крайне невелика: за август 2020 года – на $199,8 млн. Невелика в сравнении с КНР и Россией – оттуда в Украину поступают именно товары критического импорта на миллиарды долларов. Эти же страны покупают товары в Украине на миллиарды долларов, обеспечивая тем самым работой сотни тысяч украинцев. А США? Вот такое странное "стратегическое партнерство" как результат внешнего управления, уничтожающего экономику Украины".

Ранее Медведчук пояснил, как бюджет-2021 провоцирует падение в экономическую и социальную пропасть.

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