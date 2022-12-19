О чем договорились диктаторы в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске рассказали на камеру о договоренностях, пишут "Комментарии" по трансляции РБ.



Путин и Лукашенко

Путин отметил, что председательство в ОДКБ с 1 января переходит в Беларусь. Он подчеркнул, что между странами ведется совместное военное планирование, действует российско-белорусская региональная группировка войск. Сейчас на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого сотрудничества воинских частей, "создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны". Продолжатся взаимные поставки необходимого вооружения и производство новой военной техники. Белоруссия и Россия договорились готовить экипажи боевых самолетов армии Беларуси. Путин заявил, что они переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Лукашенко добавил, что у Беларуси такие самолеты есть еще из Советского Союза. Их испытывали в России. После демонстративных заявлений диктатор традиционно добавил, что это вроде бы "не угроза никому". Говорит, что вооружение необходимо для защиты Беларуси. От кого – непонятно.

" Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью" , — сказал глава РФ. По его словам, такая форма сотрудничества – " не наше изобретение", поскольку США проводят аналогичные мероприятия с союзниками НАТО в течение десятилетий, а РФ и РБ якобы делают это из-за "напряженной ситуации на внешних границах Союзного государства".

Лукашенко же поблагодарил Путина за С-400 и "Искандер", которые уже на боевом дежурстве. А еще добавил, что у него есть обеспокоенность по ситуации по периметру "союзного государства, в первую очередь, на западе".

Как ранее писали "Комментарии", российский президент Владимир Путин и непризнанный миром президент Беларуси Александр Лукашенко якобы говорили об экономическом сотрудничестве между своими государствами. А Лукашенко даже сказал о "необходимости диалога с Западом".

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