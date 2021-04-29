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О чем будет говорить Байден на встрече с Путиным

Вопрос Украины - одна из главных тем, о которой хочет пообщаться президент США Джо Байден с президентом России Владимиром Путиным

сегодня, 07:40
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, какую тему хочет задеть президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Детали предстоящего разговора раскрыл советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, передает телеканал MSNBC.

О чем будет говорить Байден на встрече с Путиным

Встреча Байдена и Путина: что будут обсуждать политики. Фото: static.vtimes.io

Джозеф Байден планирует обсудить ситуацию, которая происходит в Украине.

Как подчеркивает Джейк Салливан, США остается надежной поддержкой для Украинского государства. Байден изрядно обеспокоен ситуацией на Востоке и накоплением российских войск вблизи Украины. Тему Украины американский президент неоднократно поднимал во время телефонных переговоров с Кремлем. Однако на этот раз будет возможность обсудить вопрос вживую.

Джейк Салливан отметил, что США планирует и в дальнейшем поддерживать Украину. Однако США будет это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов.

Напомним, что встреча представителей двух стран Байдена и Путина может произойти в июне. Уже есть конкретные даты, но они не разглашаются. Однако, сроки могут меняться по ряду факторов. Встретиться политики смогут в любой из европейских стран. Некоторые из государств уже сообщили, что готовы создать все условия и принять президентов России и Америки на высшем уровне.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен может прилететь в Украине в мае. По данным СМИ, подобный визит может снизить волнения Киева на фоне возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако Госдепартамент США не стал комментировать информацию о том, что президент Джо Байден намерен в мае отправить в Украину госсекретаря Энтони Блинкена. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.msnbc.com/live
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