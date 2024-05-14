Нужно ли в Украине провести выборы: что об этом говорят в США

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Марьян Ощановский
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сроки проведения в Украине новых выборов зависят от воли граждан.
Блинкен посетил Киев. Фото из открытых источников
Как известно, 20 мая заканчиваются президентские полномочия Владимира Зеленского, которые будут продлены из-за невозможности проведения президентских выборов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией. "Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем. Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто. Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером. Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. В противном случае наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", – заявил Петр Павел.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина к середине лета получит достаточное количество оружия от международных партнеров, что позволит ему реально изменить ситуацию на фронте, считает полковник запаса, военный эксперт Петр Черник. Военный эксперт подчеркнул, что на 95% обеспечение захватчиков вооружением на оккупированной украинской территории осуществляется через железную дорогу.
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Ігор
сегодня, 21:11
Від волі кого? Не дочув. От хитрий божій. а як цю волю висловити і зафіксувати? А як провести вільне обговорення? Які механізми він запропонував. В Україні абсолютна влада героїв Росії: Зе Єрмак Гетманцев. Обдурені і узурповані. Тому і зменшується Україна до західних областей, від яких Росія відмовилась. Вся Україна буде Галичина!