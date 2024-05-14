Нужно ли в Украине провести выборы: что об этом говорят в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сроки проведения в Украине новых выборов зависят от воли граждан.

Блинкен посетил Киев. Фото из открытых источников

"Мы работаем с правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить украинскую инфраструктуру по проведению выборов. Как только украинцы согласятся, что условия позволяют провести выборы, все украинцы, включая перемещенных лиц, смогут воспользоваться правом голоса", — сказал Энтони Блинкен.

Как известно, 20 мая заканчиваются президентские полномочия Владимира Зеленского, которые будут продлены из-за невозможности проведения президентских выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией. "Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем. Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто. Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером. Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. В противном случае наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", – заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина к середине лета получит достаточное количество оружия от международных партнеров, что позволит ему реально изменить ситуацию на фронте, считает полковник запаса, военный эксперт Петр Черник. Военный эксперт подчеркнул, что на 95% обеспечение захватчиков вооружением на оккупированной украинской территории осуществляется через железную дорогу.