Нужно ли Украине двойное гражданство - мнения экспертов

Группа депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, которым предлагается разрешить иметь двойное гражданство в Украине. В том числе с Россией, но при условии, что тогда граждане Украины, имеющие и паспорта РФ, не смогут проголосовать на выборах или быть избранным до отмены такого статуса или отказа от гражданства страны-агрессора. Эксперты оценили для "Комментариев" предложенные изменения.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Можно использовать опыт других стран"

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко подчеркивает, что вопрос двойного гражданства давно назрел в украинском обществе.

"Он имеет два измерения – внешнее и внутреннее. Первое касается заграничного украинства, диаспоры – голос которой мог бы помочь усилить проевропейский вектор развития государства. Что касается внутреннего измерения – то многие этнические венгры на Закарпатье уже имеют 2 паспорта. То же самое и в отношении румын на Буковине. Это тот статус-кво, который уже есть сейчас, имеет конфликтный потенциал, и его просто не нужно игнорировать. Двойное гражданство – существенный шаг к деэскалации в отношениях с Венгрией со всеми вытекающими позитивными последствиями (в частности, разблокированием деятельности Комиссии Украина-НАТО)", — поясняет эксперт.

При этом, по мнению Валерия Кравченко, в отношении России и их прокси (Беларуси, например) стоило бы не отдавать вопрос на откуп СНБО с формулировкой "государства-агрессора" и позитивной дискриминацией.

"Можно просто воспользоваться литовским опытом, — говорит директор Центра международной безопасности. – В 2019 году был проведен референдум относительно двойного гражданства в Литве для граждан тех стран, которые отвечают "критериям европейской и трансатлантической интеграции", т.е. являются членами ЕС и НАТО. "За" проголосовало более 72% пришедших на референдум избирателей (явка составила 52%). Но поскольку в Конституции Литвы указано, что решение принимается 50%+1 голос (1,2 млн. чел.) всех 100% избирателей (2,4 млн. чел.) страны, то 72% "за" от 52 % явки не хватило для принятия решения. Однако сама формулировка, несмотря на все возможные дискуссии в обществе, имеет право на жизнь, в частности, поскольку европейская и евроатлантическая интеграция Украины закреплены в Конституции".

"Принятие закона о двойном гражданстве будет долгим процессом"

Политолог-международник, технолог Виктория Закревская отмечает: "Двойное гражданство – нормальная практика в Европе. А вот в пост-СССР – это тонкая тема, которую страны в зоне влияния РФ считают вопросом национальной безопасности, и поэтому запрещают двойное гражданство".

По мнению эксперта, Украина решила прощаться с этим советским наследием и усиливать свою мягкую силу, в том числе путем налаживания долгосрочных связей с иностранными диаспорами украинцев.

"Но Украине нужно быть аккуратной в этом вопросе со страной агрессором, тем более учитывая наличие спорных территорий и активной практики выдачи российских паспортов украинцам, — отмечает Виктория Закревская. — В парламенте и правительстве ищут решение, ведут консультации, привлекают представителей диаспор. Тем не менее, вопрос далек от завершающего решения – принятие будет долгим процессом".

Авторы проекта закона предлагают лишать гражданина Украины, имеющего гражданство страны-агрессора, права голосовать на выборах или быть избранным. По мнению Виктории Закревской — это требования реальности. "В какой именно форме они будут приняты – вопрос открытый. Дискуссия вряд ли завершится предложенным решением, — считает она. — Поскольку речь о суверенитете – и в нынешнем состоянии международное право только нарабатывает решения подобных вопросов, будут вестись консультации и с Венецианской комиссией и другими международными организациями. Но в любом случае двойное гражданство — это путь, который Украина решила проделать. В сторону Европы".

Как сообщал портал "Комментарии", глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба поддерживает введение двойного гражданства.





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