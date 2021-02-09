Новый посол Украины в США: что ждут от Маркаровой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что назначение экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США вышло на финишную прямую. Эксперты дали свою оценку ее кандидатуре, а также проанализировали достижения ее предшественника — Владимира Ельченко.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Отсутствие дипломатического опыта — бесспорный минус Маркаровой"

Смена посла Украины в США после избрания нового президента Штатов становится уже привычной практикой, подчеркивает политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

"Цель такого шага очевидна — попытаться освежить подходы в развитии двусторонних отношений, — поясняет он. — Особенно важно это сейчас, когда в Украине циркулируют завышенные ожидания относительно Джо Байдена (после довольно неоднозначного периода правления Трампа)".

Вадим Трюхан отмечает, что Оксана Маркарова не имеет дипломатического опыта. И это бесспорный ее минус.

"В то же время, пребывание в составе двух украинских правительств в должности министра финансов, а также огромный опыт коммуникации с международными финансовыми организациями и представителями США сыграет ей в плюс, — уверен эксперт. – В общем, оценивая решение о ее назначении, можно констатировать, что на Банковой руководствуются прагматическими интересами, ориентированными на необходимость обеспечения более активного сотрудничества с США в финансовой сфере".

Говоря о Владимире Ельченко, который готовится уступить свой пост Оксане Маркаровой, эксперт назвал его одни из самых опытных и профессиональных украинских дипломатов.

"Никаких претензий к нему как к послу Украины в США быть не может в принципе, — подчеркивает Вадим Трюхан. — Всё, что он мог, в сложных условиях работы с Администрацией Трампа, он сделал. Остается лишь надеяться, что он не пополнит когорту "потерянных" для Украины дипломатов — тяжеловесов, которую составляют такие несомненно талантливые и профессиональные послы, как Сергеев, Чалый, Хандогий, Грищенко и некоторые другие, кому руководство Украины и МИД не смогло найти достойного применения".

"Быть хорошим министром — не значит быть дипломатом"

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений Тарас Березовец считает, что идея о ротации украинского посла в США (замены Ельченко на Маркарову) лишь формально была озвучена министром иностранных дел Дмитрий Кулебой. Реальным же автором идеи эксперт называет главу Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

"Когда у Украины возник кризис в отношениях с МВФ (в частности, из-за атаки на антикоррупционные органы, ротациях в НБУ), в ОП у людей из шоу-бизнеса возник креатив. Они накреативили и решили, что лучше всего переговоры с МВФ проведет экс-министр финансов Маркарова, у которой ранее были с Фондом отличные отношения. И в силу ее бизнесового прошлого, и как у чиновницы во времена президентства Порошенко", — поясняет Тарас Березовец.

В этом ракурсе, по его мнению, идея интересна. Но, во-первых, быть хорошим министром не значит быть хорошим дипломатом. А, во-вторых, отношениям с МВФ это не поможет никак.

"МВФ, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне, где также находится посольство Украины, ориентируется не на фигуру посла, а на действия украинской власти. В том числе – в ракурсе выполнения договоренностей с МВФ. А то, что творит сейчас эта власть, это правительство Зеленского (потому что его нельзя назвать Кабмином Шмыгаля), нарушая все договоренности с Фондом, точно не способствует новым соглашениями и получению новых траншей", — подчеркивает Тарас Березовец.

Анализируя деятельность Ельченко, эксперт хвалит его в качестве постпреда Украины при ООН (в 1997-2000 и в 2015-2019 гг).

"Но как чрезвычайный и полномочный посол Украины в США, назначенный в декабре 2019-го, он оказался абсолютно слабым. Практически не проводил важных встреч, — отмечает Тарас Березовец. – А озвученное решение сменить его на Маркарову еще больше нивелировало фигуру Ельченко как посла. С ним теперь встречаются разве что помощники сенаторов и третьи чиновники Госдепа. Ожидать прорыва на этом посту от Маркаровой тоже вряд ли приходится. И из-за недостатка дипломатического опыта, и учитывая крайне скептическое отношение администрации Байдена к Зеленскому".

Как сообщал портал "Комментарии", телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром МИД Украины состоялся 2 февраля, его прокомментировали оба политика. Дмитрий Кулеба отметил, что в отношениях с США начинается "новый день", а Блинкен рассказал, что поговорить с украинским министром было "замечательно".





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