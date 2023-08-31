Новый британский министр обороны рассказал о своих впечатлениях от Украины

Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс рассказал о своих личных впечатлениях от посещения Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Грант Шэппс

"Позвольте мне рассказать вам о том, что я увидел в Украине, — говорит новый министр обороны в видео, на котором запечатлено его посещение Украины. — Я увидел удивительных лидеров, которые преодолевают атаки, и был горд тем, что Великобритания помогает им вытеснить Россию из их энергетической системы. Я видел захваченные российские танки в самом центре Киева накануне Дня независимости, показывающие, как упорно вы сражались, а также мемориальную стену, которая показывает, как много они потеряли".

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Напомним, что Грант Шэппс сменил на своем посту Бена Уоллес, который был британским министром обороны на протяжении последних четырех лет.

31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился с официальным письмом к премьер-министру Риши Сунаку, в котором известил о своей отставке с должности.

Грант Шэппс занимал посты министра транспорта (2019—2022), министра внутренних дел Великобритании (с 19 по 25 октября 2022 года), министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности (2023). Работал в двух правительствах Дэвида Кэмерона (2010—2015), также он является сопредседателем Консервативной партии (2012—2015).

Тем временем, Лукашенко отреагировал на требование соседних стран вывести "Вагнер" из Беларуси.

Стала известна реакция Украины и России на отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

А ВСУ начали применять дальнобойное оружие украинского производства.



