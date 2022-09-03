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Новым послом Украины в Германии станет Алексей Макеев, – Spiegel

Заменить Андрея Мельника в должности посла Украины в Германии должен опытный дипломат Алексей Макеев.

сегодня, 11:50
Автор:

Саша Сашнев
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Заменить Андрея Мельника в должности посла Украины в Германии должен опытный дипломат Алексей Макеев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Spiegel .

Новым послом Украины в Германии станет Алексей Макеев, – Spiegel

Алексей Макеев

"Алексей Макеев возьмет на себя управление посольством Украины в Берлине, это подтвердили Spiegel в дипломатических кругах. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер подписал официальное соглашение", – сообщает немецкое издание.

Отметим, что Алексей Макеев находится на дипломатической службе с 1996 года. Работал в Берлине и Берне, владеет немецким языком.

Макеев занимает должность спецпредставителя МИД. Украины по санкционной политике, входит в международную экспертную группу Ермака-Макфола.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Мельник резко критиковал Берлин за нерешительную политику по поставкам Украине оружия.

В мае 2022 года посол назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" в ответ на отказ последнего посетить Киев. Этот фразеологизм в Германии используется для обозначения безосновательно возмущенного человека.

Стоит отметить, что Шольц не захотел приехать в Украину после того, как официальный Киев отказал в визите федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. По информации Bild, Штайнмайера не захотели видеть в Киеве из-за его якобы тесных связей с Россией.

В июне Олаф Шольц таки посетил Киев в компании президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Марио Драги. Пребывая в украинской столице, канцлер заверил Украину в постоянной полной поддержке в борьбе с нападением России.

Добавим, что в последнее время риторика Шольца по поддержке Украины в войне с агрессором стала более решительной. Как изменились настроения канцлера ФРГ – читайте на сайте " Комментариев ".

 



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Источник: https://www.spiegel.de/politik/nachfolge-fuer-andrij-melnyk-oleksij-makejew-wird-ukrainischer-botschafter-in-berlin-a-ea674d0b-8b4e-4643-a218-b65c56c07fbf
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