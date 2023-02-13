Новая резолюция по Украине: Что ООН готовится принять на этот раз

В проекте резолюции ООН, который цитирует Associated Press, отмечают необходимость сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Резолюция называется "Принципы, которые лежат в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", пишут "Комментарии".



Новая резолюция ООН по Украине

Представители 193 стран, входящих в состав ООН, уже год на ассамблеях организации обсуждают Украину и войну. В основном речь идет о последствиях рашистского вторжения. Около 40% украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, а это более 17,5 млн. человек. Более 7 тыс. мирных жителей погибли. И это только подтвержденные ООН цифры. Почти 8 млн. украинцев вынуждены были искать убежища в других странах, более 5 млн. стали вынужденными переселенцами внутри страны.

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“Накануне этой ужасной вехи в один год, которая наступает после предыдущих восьми лет конфликта, нам предстоит многое сделать. Нам предстоит многое сделать вместе, и мы можем добиться большего. Призываю всех нас оставаться солидарными с народом Украины", — заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Генассамблея от февраля 2022 года стала важнейшим органом ООН, поддерживающим Украину. Поскольку работа Совета безопасности, принимающая меры по сохранению международного мира и безопасности, парализована из-за постоянного применения Россией права вето. Позиция постоянных представителей большинства стран однозначна — остановить войну может только тот, кто ее начал.

“Это в руках одного человека – только президента Путина. Путин начал эту войну, и он может закончить ее сегодня, выведя свои войска из Украины и действительно позволив наступить мир. Для Украины это вопрос выживания”, — заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Проект новой резолюции по Украине Генассамблея ООН должна проголосовать в канун годовщины начала полномасштабной войны России против Украины. Предложенная резолюция повторяет предварительное требование ГА к РФ немедленно и полностью вывести все войска за пределы международно признанных границ Украины. В нем подчеркивается, что ни одна территория, полученная силовым путем, не будет считаться законной.

"По мере приближающегося года, когда Россия начала свою нелепую внезапную войну и погрузила центр Европейского континента в насилие, кровопролитие и опустошение, потребности и страдания людей на земле должны быть в центре нашего внимания. С этой целью Украина вместе с более чем 30 государствами-членами инициирует 22 февраля мероприятие высокого уровня, посвященное грубым нарушениям прав человека в связи с агрессией против Украины”, — сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Предложенная резолюция менее детализирована, чем мирный план из 10 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский объявил на ноябрьском саммите G-20 (Большой двадцатки).

“Российское вторжение в Украину причиняет невыразимые страдания украинскому народу, а также имеет серьезные глобальные последствия. Я боюсь, что мир не скатывается в более масштабную войну, но делает это с широко открытыми глазами. Нам нужен мир – согласно Уставу ООН и международному праву”, – высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Экстренная сессия ГА по Украине начнется во второй половине дня 22 февраля. Голосование по проекту резолюции ожидается вечером 23 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить Генассамблею ООН и выступить на ней, если это позволит ситуация в Украине.

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