Новая резолюция по Украине: Что ООН готовится принять на этот раз

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Моесеенко Валентина
В проекте резолюции ООН, который цитирует Associated Press, отмечают необходимость сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Резолюция называется "Принципы, которые лежат в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", пишут "Комментарии".
Новая резолюция ООН по Украине
Представители 193 стран, входящих в состав ООН, уже год на ассамблеях организации обсуждают Украину и войну. В основном речь идет о последствиях рашистского вторжения. Около 40% украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, а это более 17,5 млн. человек. Более 7 тыс. мирных жителей погибли. И это только подтвержденные ООН цифры. Почти 8 млн. украинцев вынуждены были искать убежища в других странах, более 5 млн. стали вынужденными переселенцами внутри страны.
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Генассамблея от февраля 2022 года стала важнейшим органом ООН, поддерживающим Украину. Поскольку работа Совета безопасности, принимающая меры по сохранению международного мира и безопасности, парализована из-за постоянного применения Россией права вето. Позиция постоянных представителей большинства стран однозначна — остановить войну может только тот, кто ее начал.
Проект новой резолюции по Украине Генассамблея ООН должна проголосовать в канун годовщины начала полномасштабной войны России против Украины. Предложенная резолюция повторяет предварительное требование ГА к РФ немедленно и полностью вывести все войска за пределы международно признанных границ Украины. В нем подчеркивается, что ни одна территория, полученная силовым путем, не будет считаться законной.
Предложенная резолюция менее детализирована, чем мирный план из 10 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский объявил на ноябрьском саммите G-20 (Большой двадцатки).
Экстренная сессия ГА по Украине начнется во второй половине дня 22 февраля. Голосование по проекту резолюции ожидается вечером 23 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить Генассамблею ООН и выступить на ней, если это позволит ситуация в Украине.
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