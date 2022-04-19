Нейтралитет не в тренде: почему Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО

Идея фикс режима Путина – добиться от Украины отказа от перспективы вступления в НАТО, заставить стать нейтральным и внеблоковым государством как Финляндия или Швеция. В политических и экспертных кругах даже заговорили о так называемой "финляндизации" как компромиссной модели внешней политики Украины, которая бы устроила Кремль. После окончания Второй Мировой войны, Финляндия стала проводить политику международного нейтралитета и отказывалась от вступления в НАТО ради того, чтобы избежать советизации и получить доступ к дешевому природному газу и сырью из СССР. Давним "нейтралом" считается Швеция, где нейтралитет воспринимается как проявление национальной идентичности.

НАТО - фото из открытых источников

Однако, на прошлой неделе премьер-министр Финляндии Санна Марин и глава правительства Швеции Магдалена Андерссон во время совместной пресс-конференции в Стокгольме дали понять, что отношение финнов и шведов к нейтралитету кардинально изменилось, а принятие окончательного решения о вступлении в НАТО вопрос нескольких недель. "Комментарии" разбирались, насколько реалистично вступление Швеции и Финляндии в НАТО, почему данные страны более интересны для организации, чем Украина, и как может отреагировать Россия на расширение Альянса у своих северных рубежей.

Почему Финляндия и Швеция отказываются от нейтралитета?

В Хельсинки и Стокгольме всерьез задумались о вступлении в НАТО под впечатлением от полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину, издевательств российских оккупантов над мирным населением, фото и видео разрушенных украинских городов. Старший лектор по европейской безопасности британского Университета Абериствит считает, что события в Украине кардинально изменили общественное мнение в скандинавских странах. Если в 2004-2005 годах вступление в НАТО поддерживали только 10% финнов, то сейчас – как минимум 68%. При этом, до 84% граждан Финляндии воспринимают Россию как серьезную угрозу. В шведском обществе также изменилось отношение к НАТО. Если в 2019 году вступление в Альянс поддерживали 46% шведов, то теперь больше 50%.

Видимо, вторжение России в Украине напомнило финнам события Зимней войны 1939-1940 годов. Тогда Финляндия стала объектом вооруженной агрессии СССР. Советский союз аннексировал 10% территории страны, хоть и понес большие потери, встретив серьезное сопротивление со стороны финских военных. Сегодня Хельсинки беспокоит чрезмерно непредсказуемое поведение Москвы, ее агрессивная политика на постсоветском пространстве. Поэтому вступление в НАТО рассматривается как страховка на случай российской угрозы.

Дело в том, что географическое положение Финляндии весьма удобно для различных провокаций РФ с использованием военной силы. Сухопутная финско-российская граница достаточно протяженная и составляет 1,3 тыс. км. С юго-запада Финляндия омывается водами Финского залива, где расположен один из пунктов базирования Балтийского флота РФ на острове Котлин (г. Кронштадт). К слову, из-за протяженной границы, Россия вторглась в Украину с нескольких направлений. Присутствие в Азовском и Черном море российского флота стало причиной блокады морских портов Украины. Финны усвоили уроки российско-украинского конфликта и потому ищут дополнительные гарантии в сфере безопасности.

Тоже самое можно сказать о Швеции, которая даже в годы "холодной войны" отказывалась вступать в НАТО. В 1948 году в Стокгольме даже предложили идею создать нейтральный региональный оборонный союз при участии стран Северной Европы, но проект не удалось воплотить в жизнь, так как Норвегия и Дания предпочли вступить в НАТО. По мнению сотрудника "Шведского агентства оборонных исследований" Роберта Далсджо, шведы осознали, что могут оказаться на месте Украины и получить уйму слов поддержки от мирового сообщества, но не военную помощь.

Учитывая то, что Россия чувствует себя почти как дома в воздушном пространстве и территориальных водах скандинавских "нейтралов", это говорит о том, что у них есть проблемы в сфере охраны рубежей и самостоятельно дать отпор российским войскам в случае агрессии будет непросто. С 2015 года российская авиация периодически нарушает воздушное пространство Финляндии. В апреле 2022 года, в ответ на заявление премьер-министра Санны Марин о том, что ее правительство завершит дискуссию о целесообразности вступления в НАТО к середине лета, РФ перебросила к границе с Финляндией тяжелое вооружение, включая комплексы береговой обороны "Бастион-П". В 2020 году два российских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды Швеции возле города Гетеборг, а в январе 2022 года беспилотники кружили возле королевского дворца в Дроттнингхолме, в районе центра очистки воды в Норсборге и атомных электростанций.

Почему двери НАТО открыты для Финляндии и Швеции?

В НАТО уже давно проявляют интерес к Финляндии и Швеции. Вопрос о вступлении Хельсинки поднимался после падения железного занавеса, когда исчез повод для навязанной Москвой политики нейтралитета. Однако, финны и шведы ограничились вступлением в ЕС в 1995 году. Швецию зазывают в НАТО со времен "холодной войны", поскольку несмотря на нейтралитет ее руководство рассматривало СССР как противника и угрозу и оказывало всевозможное содействие американским военным. В обмен на финансовую помощь шведы делились данными разведки со странами-членами НАТО. В 1950-х – 1960-х через территорию Швеции проходил секретный маршрут НАТО для полетов авиации. В 1951 году США предложили Швеции возможность не только вступить в НАТО, но и возглавить северный фланг Альянса.

Швеция интересна НАТО потому, что ее остров Готланд в Балтийском море находится в 345 км от Калининградской области, где расположены базы Балтийского флота, крупная группировка российских войск, оперативно-тактические комплексы "Искандер", в радиусе поражения которых находятся европейские государства. По мнению бывшего командующего Армией США в Европе генерала Бена Ходжеса, остров Готланд имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности в Северной Европе и может играть роль фактора сдерживания России. Сегодня там находится гарнизон шведских военных. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует увеличение Швецией военного присутствия на Готланде и видит в этом противовес военному присутствию России в Балтийском море.

Директор "Чикагского совета по глобальным вопросам" и бывший посол США в НАТО Иво Даалдер считает выгодным для НАТО вступление Финляндии и Швеции, поскольку данные страны обладают достаточно крепким по европейским меркам военным потенциалом и являются, фактически, последними мощными государствами Европы за пределами Альянса. Эксперт уверен, что несмотря на свой нейтральный статус, Финляндия и Швеция со времен "холодной войны" прикрывают НАТО и сдерживают потенциальные угрозы со стороны Москвы для стран-членов.

Швеция имеет развитый военно-промышленный комплекс, а группа компаний Saab и дочерние предприятия британской компании BAE Systems выпускают самолеты, надводные корабли, танки и бронетехнику, артиллерийские системы, ракеты и противотанковые комплексы, стрелковое оружие, которые соответствуют стандартам НАТО. В частности, шведские истребители Saab JAS 39 Gripen закупали такие страны-члены НАТО как Великобритания, Чехия, Венгрия, а противотанковое орудие AT4 стоит на вооружении Канады, Франции, Греции, Латвии, Литвы, Польши, Нидерландов и даже США. Основными поставщиками вооруженных сил Финляндии помимо США являются другие страны-члены НАТО, включая Германию и Норвегию.

Преимуществом Финляндии и Швеции является то, что они уже являются звеном в системе евроатлантической безопасности, а их вооруженные силы совместимы с армиями стран-членов НАТО. Обе страны присоединились к программе НАТО "Партнерство ради мира" в 1994 году и имеют статус "Партнера с расширенными возможностями", который открывает доступ к программам военной подготовки и другой полезной информации, дает возможность планировать операции вместе со странами-членами.

Финляндия и Швеция регулярно принимают участие в военных учениях НАТО, обмениваются со странами-членами информацией в сфере кибербезопасности, участвуют в инициативах НАТО по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. Финские и шведские военные участвовали в операции НАТО в Афганистане. С 2015 года Финляндия и Швеция более интенсивно сотрудничают с США в сфере подготовки военных по стандартам НАТО и закупке оборудования. Например, в декабре 2021 года Финляндия приняла решение приобрести 64 американских многоцелевых истребителей F-35 на сумму в 8,4 млрд евро, а в этом году стало известно о планах правительства выделить 14 млн евро на закупку беспилотников.

Из года в год скандинавские страны увеличивают военные бюджеты, что соответствует политике НАТО. На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году было принято решение об увеличении странами-членами расходов на оборону до 2% от ВВП к 2024 году. С 2015 по 2020 год Финляндия увеличила расходы на оборону с 0,9% до 1,2% от ВВП. В марте 2022 года шведское правительство анонсировало планы по увеличению отчислений в военный бюджет до 2% от ВВП в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности в Европе после российского вторжения в Украине.

До 2025 года Швеция собирается увеличить расходы на оборону на 40%, численность вооруженных сил с 60 тыс. до 90 тыс. человек, ввести в строй пятую подлодку. Данные задачи по силам шведской экономике и налогоплательщикам. В начале 1980-х шведы тратили на оборону 3% от ВВП. Финляндия увеличила размер военного бюджета с 1,29% до 1,85% от ВВП в 2014-2021 годах. Финские власти собираются ежегодно увеличивать расходы на оборону на 2 млрд евро в течение ближайших четырех лет.

Почему Украину не берут в НАТО?

Стоит отметить, что Украина, как и скандинавские страны участвует в программах "Партнерство ради мира" "Партнерства с расширенными возможностями", в военных учениях НАТО. Украинские военные принимали участие в операции НАТО в Афганистане, в операции США и их союзников в Ираке. С 2014 по 2022 год Украина увеличила расходы на оборону с 1,25% до 5,95% от ВВП. Вооруженные силы Украины в течении последних восьми лет адаптируются под стандарты Альянса, пусть не так гладко и стремительно, как скандинавские страны, из-за проблем коррупции, халатности и бюрократического ада, но плодотворно, о чем говорят большие потери российских оккупантов на нашей земле.

Все-таки, принимать Украину в НАТО наши западные партнеры не спешат и на это есть веские причины. Отвечая на вопрос, почему двери НАТО открыты для Финляндии и Швеции, но не для Украины, директор "Чикагского совета по глобальным вопросам" Иво Даалдер пояснил, что Альянсу не выгодно оборонять территории, которые стали объектом нападения, так как это не будет способствовать единству на Западе. По мнению эксперта, вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит возможности военного блока в сфере сдерживания российской угрозы.

Иными словами, вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня главным образом, потому что страны-члены не готовы вступить в войну против России на стороне Украины. В нынешних условиях обретение Украиной членства в НАТО заставит других членов оказать существенную военную помощь новому участнику организации, который является объектом внешней агрессии. Ни США, ни Великобритания, ни Франция, ни Германия, ни менее развитые в военном плане страны-члены не готовы посылать свои войска в Украину. Президент США Джо Байден заявил об этом прямым текстом накануне вторжения России в Украину. Потому, США и их союзники будут ограничиваться точечными поставками вооружений для украинских военных, предоставлять финансовую помощь.

Как может отреагировать Россия на новое расширение НАТО?

Профессор американского Северо-восточного университета Пабло Кальдерон полагает, что вступление соседней Финляндии в НАТО будет воспринято РФ как угроза для национальной безопасности, если США разместят на ее территории современные вооружения. Впрочем, вступление в НАТО Швеции и Финляндии представляет не столько угрозу для РФ, учитывая, что эти страны уже давно тесно сотрудничают с Альянсом, сколько станет ударом по ее самолюбию. Ведь в течение последних 74 лет финны подстраивались под интересы Москвы и даже не собирались кардинально менять свою политику в сфере обороны и безопасности, чтобы не злить непредсказуемого и своенравного соседа.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это удар по престижу Балтийского флота РФ. Допустим, если США и их партнеры по НАТО разместят свои войска в Финляндии для сдерживания России, а шведский Готланд превратиться в базу для американских стратегических бомбардировщиков, и место стоянки для эсминцев, то доминирование России в Балтике окажется под большим вопросом.

Как бы в России не относились к вступлению в НАТО скандинавских стран, в любом случае за этим последуют ответные меры. Официальные лица уже шлют угрозы в адрес Стокгольма и Хельсинки. Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии приведет к разрушению этой страны. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев констатировал, что скандинавские страны станут новыми противниками. В качестве ответных мер Медведев допускает увеличение присутствия российских войск на границе с Финляндией, размещение там комплексов противовоздушной обороны, увеличение присутствия военно-морских сил в Финском заливе, размещение в Балтике гиперзвуковых ракет, кораблей с ядерным оружием.

В экспертном сообществе не исключают более жесткую реакцию Москвы. Ассоциированный участник "Программы глобальной Европы" Джейсон Мойер и бывший внештатный сотрудник "Института международной политики" Робин Форсберг полагают, что вступление Финляндии в НАТО может стать причиной агрессии России. Эксперты считают, что Россия может применить силу против Финляндии под предлогом защиты русскоязычного меньшинства. Порядка 70 тыс. жителей Финляндии говорят по-русски. Русскоязычные являются третьей по величине группой населения после этнических финнов и шведов.

Однако, не стоит вдаваться в крайности. Вряд ли режим Путина пойдет на прямое вооруженное столкновение с НАТО, в котором российская армия заведомо обречена на провал. У россиян есть другие способы как досадить финнам. В 2019 году Финляндия закупала 60% энергоносителей в РФ. В 2017 году Россия стала четвертым по величине покупателем финских товаров. Следовательно, в ответ на вступление Финляндии в НАТО, Россия может увеличить цены на нефть и природный газ, ввести запреты на поставки продукции финских производителей.

Вопреки возможным негативным последствиям, профессор Северо-восточного университета Майя Кросс считает целесообразным вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По ее мнению, нейтралитет в условиях меняющегося мирового порядка не приемлем и нужно дать четкий сигнал России, что ее политика ошибочна. Так или иначе, но рост популярности идеи вступления в НАТО в Финляндии и Швеции является прямым следствием агрессивной внешней политики России. Ведь ни одна из стран Европы не желает повторить судьбу Украины и превратиться в арену боевых действий. В таких условиях авторитет НАТО в Европе будет только расти.

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