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Нетаньяху заявил о вероятном прекращении огня в секторе Газа

Премьер Израиля заявил о вероятном временном прекращении огня в секторе Газа

сегодня, 23:21
Автор:
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Константин Куликов
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Властям Израиля предстоит принять тяжелое решение по сделке об освобождении заложников, все структуры безопасности страны поддерживают его, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Но Израиль доведет до конца военную операцию в Газе даже после возможного временного прекращения огня ради освобождения части заложников, добавил он. Об этом сообщают "Комментарии".

Нетаньяху заявил о вероятном прекращении огня в секторе Газа

Нетаньяху

Ранее израильские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили о предварительной договоренности, достигнутой ХАМАС и Израилем. Она предусматривает освобождение ХАМАСом из плена более 50 заложников — 40 детей и 13 женщин. Взамен Израиль должен согласиться на пятидневное прекращение огня и освобождение более 100 заключённых палестинцев из израильских тюрем. 


При этом прекращение огня будет носить дифференцированный подход — по югу сектора Газа удары будут полностью прекращены, а по северу — будут продолжаться, но только шесть часов в сутки.

Также, в рамках этих договоренностей, Израиль даст добро на завоз в сектор Газа гуманитарной помощи.

Напомним, что в ходе атаки на Израиль 7 октября ХАМАС взял в заложники 240 евреев, уведя их с собой в сектор Газа. Их освобождение было и остается одной из целей израильской операции "Железные мечи", прежде всего, его сухопутной составляющей. Непубличные переговоры в Катаре об освобождении заложников, которые ранее проводили Израиль и ХАМАС, не привели к успеху. ХАМАС отказался освобождать заложников. В ответ военный кабинет Израиля единогласно принял решение о проведении сухопутной операции в секторе Газа — фактическом вторжении армии Израиля на территорию анклава.

Тем временем, Сербия хочет возобновить обучения с НАТО. Власти Сербии могут возобновить совместные учения с НАТО.

РФ существенно сократила экспорт нефти: что произошло. Уровень морского экспорта российской нефти упал до минимальных показателей с августа.

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