Нетаньяху заявил о вероятном прекращении огня в секторе Газа

Властям Израиля предстоит принять тяжелое решение по сделке об освобождении заложников, все структуры безопасности страны поддерживают его, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Но Израиль доведет до конца военную операцию в Газе даже после возможного временного прекращения огня ради освобождения части заложников, добавил он. Об этом сообщают "Комментарии".

Нетаньяху

Ранее израильские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили о предварительной договоренности, достигнутой ХАМАС и Израилем. Она предусматривает освобождение ХАМАСом из плена более 50 заложников — 40 детей и 13 женщин. Взамен Израиль должен согласиться на пятидневное прекращение огня и освобождение более 100 заключённых палестинцев из израильских тюрем.

При этом прекращение огня будет носить дифференцированный подход — по югу сектора Газа удары будут полностью прекращены, а по северу — будут продолжаться, но только шесть часов в сутки.

Также, в рамках этих договоренностей, Израиль даст добро на завоз в сектор Газа гуманитарной помощи.

Напомним, что в ходе атаки на Израиль 7 октября ХАМАС взял в заложники 240 евреев, уведя их с собой в сектор Газа. Их освобождение было и остается одной из целей израильской операции "Железные мечи", прежде всего, его сухопутной составляющей. Непубличные переговоры в Катаре об освобождении заложников, которые ранее проводили Израиль и ХАМАС, не привели к успеху. ХАМАС отказался освобождать заложников. В ответ военный кабинет Израиля единогласно принял решение о проведении сухопутной операции в секторе Газа — фактическом вторжении армии Израиля на территорию анклава.

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