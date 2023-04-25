"Несостоявшееся государство": аналитик рассказал о возможном сценарии распада РФ



















Распад России возможен и он может пойти по самому негативному — югославскому — сценарию. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на книгу аналитика Джеймстаунского фонда Януша Бугайски "Несостоявшееся государство: путеводитель по распаду России", которую цитирует канал Good Times Bad Times.

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"Крах России прогремит на весь мир, как прокатившаяся по всему миру ударная волна. Безусловно, распад России будет иметь эпохальные последствия, как на уровне состязания великих держав, так и для обычных жителей построссийского пространства и за его пределами, — говорят авторы канала. — Ядерное оружие, внутренние беспорядки, борьба за ресурсы — список проблем бесконечен. Есть хоть какие-то шансы на процветание? Как возможный распад повлияет на борьбу за гегемонию между США и Пекином? Как изменится баланс сил в регионе?"

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По мнению Януша Бугайски, распад РФ может пойти по югославскому сценарию. Так, в разных регионах Югославии были боестолкновения разной степени интенсивности, либо и вовсе отсутствовали. В частности, ограниченные вооруженные столкновения имели место в Словении, небольшая партизанская война — в Македонии, короткая кампания НАТО в Сербии и отсутствие боевых действий в Черногории и напротив — войны в Хорватии, Боснии и Косово унесли жизни десятков тысяч людей и привели к перемещению миллионов.

"В случае распада России, мы вероятно, станем свидетелями ожесточенных боев и мест относительного спокойствия", — считает аналитик.

При балканском сценарии Москва может взять на себя роль Сербии, мобилизовав этнических русских. В результате, может разгореться открытая война между Москвой и некоторыми национальными регионами. Москва будет формировать и направлять добровольческие подразделения для убийства и изгнания нерусского населения.

Первые схватки произойдут вокруг захвата построссийской военной техники, с целью установления контроля над ключевыми активами — природными ресурсами, электростанциями, военными базами и ядерным оружием. Все это приведет к войнам и конфликтам между соперничающими центрами влияния, нациями и новыми элитами. Появление военных формирований и ополченцев, где ключевые роли будут играть ветераны украинской войны, почти неизбежно, считает аналитик. Они уже существуют, о чем свидетельствует группа "Вагнера". Такая среда служит естественной средой для диктаторов, чьи популистские лозунги станут противоядием для охваченного войной региона. Несколько регионов могут напоминать мини-Россию, где местные лидеры построят личные царства при помощи контроля над законодательной, судебной и правоохранительной системой в сочетании с внутренними репрессиями и цензурой СМИ. Ситуация может быстро перерасти в этнические и социальные конфликты, в ходе которых меньшинства подвергнуться репрессиям или даже этнической чистке.

В добавок ко всему возникнет угроза неконтролируемого распространения ядерного оружия. Таков наиболее мрачный сценарий распада — "Югославская война на стероидах".



При этом, по мнению аналитика, распад РФ не выгоден для большинства международных игроков. Прежде всего, из-за возможного распространения ядерного оружия. Поэтому они будут предлагать новым государствам и элитам сценарий ядерной демилитаризации в обмен на торговые соглашения и международное признание. Сибирская, Уральская и Дальневосточная республики, по мнению авторов Good Times Bad Times, имеют шансы повторить успех прибалтийских республик, а в долгострочной перспективы — превзойти его. Со временем, они способны стать крупными экономика с растущим населением.

Также среди последствий распада РФ по югославскому сценарию возможно усиление потоков мигрантов из России в ЕС, демократизация Белоруси и усиление роли Казахстана в регионе.

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