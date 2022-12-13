Несмотря на сопротивление Венгрии: Еврокомиссия выделит Украине 18 млрд евро

Вечером 12 декабря Европейская комиссия достигла согласия на выделение Украине помощи на 18 млрд евро, которые ежемесячными платежами будут поступать Украине в течение 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: https://www.golosameriki.com/





"Вчера вечером удалось договориться о 18 миллиардах евро для Украины, по 1,5 миллиарда евро ежемесячно — таким образом, будет постоянный поток прямой бюджетной поддержки", — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.





В целом в этом году Европейский Союз, страны-члены и его финансовые учреждения предоставили Киеву более 19 миллиардов евро финансовой помощи, добавила чиновник.





Она также отметила, что в ЕС и третьи страны из Украины экспортировано 20 миллионов тонн украинского зерна и продуктов питания, что позволило Киеву получить 15 миллиардов евро валюты. По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС работает над увеличением объема электроэнергии для Украины.





"Мы поставили 40 больших генераторов для обеспечения бесперебойным электроснабжением 30 больниц в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях... Это дополняет примерно 800 генераторов, которые мы сейчас отправляем по всей стране", — сказала она.





Глава ЕК добавила, что Комиссия готова мобилизовать 30 миллионов евро на закупку примерно 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.





Ранее иностранные СМИ писали, что Венгрия выступает против предоставления Украине 18 млрд евро. Из-за проблем с коррупцией, ЕС заблокировала 7,5 млрд евро, предусмотренные для Будапешта. Венгрия согласилась снять вето для Украины в обмен на размораживание этих средств для себя.





Мы также писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял Европарламент из-за ареста замглавы Европарламента Евы Кейли и ее отца, партнера и еще нескольких политиков по обвинению в отмывании денег и коррупции. Европейские политики якобы получали средства, подарки от Катара для продвижения своих стратегических и политических позиций.





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