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Несмотря на санкции, нидерландские микросхемы применяются враждебным ВПК.

Они попадают в Россию при посредничестве стран Азии.

сегодня, 13:00
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Автор:

Давиденко Евгения

Микросхемы нидерландского производства попадают в Россию в обход санкций. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на расследование нидерландских СМИ NOS и Nieuwsuur, передают "Комментарии".

Несмотря на санкции, нидерландские микросхемы применяются враждебным ВПК.

Фото:pixabay.com


Отмечается, что чипы крупных нидерландских производителей NXP и Nexperia находят в сбитой военной технике россиян на территории Украины. В частности, в бронированной гаубице, крылатой ракете и боевом вертолете. Также на микросхемы от NXP и Nexperia уже наталкивались в составе беспилотников-камикадзе, которые россия покупает у Ирана. На эти детали приходится около шести процентов всех микросхем из третьих стран, попадающих в РФ.


Как отмечают авторы расследования, микросхемы попадают на подсанкционные территории с помощью мелких компаний-посредников, совершающих почтовые отправки чипов стране-агрессору. Кроме того, оккупанту помогают посредники из стран Азии, которые импортируют чипы нидерландских технологических производителей и перепродают в Россию.


Согласно данным расследователей, самым крупным посредником в поставках для российского ВПК в обход санкций фигурирует китайская компания Sinno Electronics. Против нее, отмечают журналисты, не введены санкции ЕС.


В NXP и Nexpreria уверяют, что соблюдают санкции и не ведут бизнес с Россией, кроме того, они якобы проверяют своих покупателей, которые могут перепродавать стране-агрессору их товары.


В нидерландском МИДе заявили об обеспокоенности этими фактами и заверили, что совместно со странами ЕС прорабатывают способы борьбы с посредничеством.



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Источник: https://nos.nl/artikel/2461459-miljoenen-chips-nederlandse-fabrikanten-belanden-in-rusland-ondanks-sancties
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