Несмотря на санкции, нидерландские микросхемы применяются враждебным ВПК.

Микросхемы нидерландского производства попадают в Россию в обход санкций. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на расследование нидерландских СМИ NOS и Nieuwsuur, передают "Комментарии".

Фото:pixabay.com





Отмечается, что чипы крупных нидерландских производителей NXP и Nexperia находят в сбитой военной технике россиян на территории Украины. В частности, в бронированной гаубице, крылатой ракете и боевом вертолете. Также на микросхемы от NXP и Nexperia уже наталкивались в составе беспилотников-камикадзе, которые россия покупает у Ирана. На эти детали приходится около шести процентов всех микросхем из третьих стран, попадающих в РФ.





Как отмечают авторы расследования, микросхемы попадают на подсанкционные территории с помощью мелких компаний-посредников, совершающих почтовые отправки чипов стране-агрессору. Кроме того, оккупанту помогают посредники из стран Азии, которые импортируют чипы нидерландских технологических производителей и перепродают в Россию.





Согласно данным расследователей, самым крупным посредником в поставках для российского ВПК в обход санкций фигурирует китайская компания Sinno Electronics. Против нее, отмечают журналисты, не введены санкции ЕС.





В NXP и Nexpreria уверяют, что соблюдают санкции и не ведут бизнес с Россией, кроме того, они якобы проверяют своих покупателей, которые могут перепродавать стране-агрессору их товары.





В нидерландском МИДе заявили об обеспокоенности этими фактами и заверили, что совместно со странами ЕС прорабатывают способы борьбы с посредничеством.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!