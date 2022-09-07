Несмотря на санкции, Гааге разрешили покупать газ у дочери "Газпрома"

Некоторым городам в Нидерландах дали разрешение использовать попадающие под санкции спорные контракты с "Газпромом" до 1 января 2023 года. Об этом пишет Reuters.

Гааге разрешили покупать газ у дочери "Газпрома" (фото из открытых источников)

Нидерландское правительство несколько изменило курс и сообщило, что позволит нескольким городам в стране, включая Гаагу, работать по уже заключенным контрактам на поставку газа, которые они заключили с немецкой дочерней компанией "Газпрома" по крайней мере до 1 января 2023 года.

Министр энергетики Нидерландов Роб Еттен в письме парламенту заявил, что правительство считает дочернюю компанию субъектом европейских санкций против РФ. Но должностное лицо требует разъяснений от Европейской комиссии. В своем письме министр назвал компанию SEFE Energy Ltd и сказал, что она принадлежит РФ.

"Учитывая, что правительство Германии действительно полностью контролирует SEFE, но еще не получило право собственности на его акции, SEFE подпадает под режим санкций", — заявил Йеттен.

Известно, что ранее министр энергетики Нидерландов Роб Еттен сообщил 120 муниципалитетам и другим общественным организациям, чтобы те разорвали свои контракты до 10 октября в соответствии с правилами санкций для открытых тендеров. И большинство городов сделали это и нашли новых поставщиков газа. Даже Утрехт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Гаага будет просить у ЕС временно отменить санкции против РФ. Администрация города Гааги будет просить у ЕС о временном снятии с России санкций. В городе в Нидерландах объясняют, что просто не могут найти другого поставщика газа. В сообщении говорится, что мэрия города подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа. Но санкции, введенные против РФ после полномасштабного вторжения в Украину, заставляют правительства других стран расторгнуть действующие с российскими компаниями контракты до 10 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!