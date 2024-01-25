Неожиданный визит: Орбан может приехать в Киев

Кабинет Министров работает над официальным визитом венгерского премьер-министра Виктора Орбана в столицу Украины. Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода".

Орбан может посетить Украину. Фото из открытых источников

По словам Ольги Стефанишиной, встреча глав МИД Украины и Венгрии в Ужгороде будет связана с подготовкой предстоящего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину.

Министр подчеркнула, что для нее принципиально увидеть Виктора Орбана в Киеве, и подтвердила, что речь идет о подготовке визита венгерского премьера в Украину, а не Владимира Зеленского – в Венгрию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмене пленными. Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины о падении Ил-76.

"Комментарии" также сообщали, что российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".



