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Неожиданно в Киев прибыл немецкий высокопоставленный чиновник

Впервые с начала полномасштабной войны России

сегодня, 10:08
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Автор:

Константин Куликов

Утром в понедельник, 3 апреля, в Украину с неанонсированным визитом впервые с начала полномасштабной войны России приехал вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек — в сопровождении небольшой делегации представителей бизнеса. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на немецкое информационное агентство dpa.

Неожиданно в Киев прибыл немецкий высокопоставленный чиновник

Німецький високопосадовець прибув до Києва. ФОТО - DPA

По данным агентства, поездка сосредоточена на вопросах сотрудничества Украины и ФРГ в энергетическом секторе и восстановлении. Как заявил Габек, цель визита – "дать Украине надежду" на то, что страна будет восстановлена после войны. Он добавил, что "инвестиционные решения уже приняты или должны быть приняты". Среди представителей бизнеса, сопровождающих Габека, президент Федерации немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм. Он описал эту поездку как "сигнал украинцам, что немецкая промышленность тоже с ними". Это первый визит вице-канцлера Германии в Украину с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.


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Между тем, в Польше рассказали, чем ответят на размещение ядерного оружия в Беларуси. Зеленский заинтриговал: неделя будет особенно весомой для нашей защиты. А в ISW рассказали, как Кремль может использовать убийство Татарского.

Российские власти могут использовать убийство махрового пропагандиста, ненавистника украинцев, "военкорра" Владлена Татарского для того, чтобы усилить цензуру в российском обществе. По мнению аналитиков ISW, с этими же целями в марте 2023 года ФСБ проводила рейды в барах Москвы и Санкт-Петербурга, начатые на основании обвинений в том, что лица в этих барах оказывают финансовую помощь ВСУ и вовлекают несовершеннолетних в "антиобщественные действия".



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