Нефтяная авантюра Путина: зачем Россия пытается сорвать ядерную сделку США и Ирана

На днях США конфисковали 100 тыс. тонн иранской нефти, которую перевозил арестованный в греческом порту Каристос российский танкер "Лана" в апреле 2022 года. Россия и Иран находятся под санкциями. США и Европа воздерживаются от приобретения нефти из этих стран, а их коммерческим судам запрещено заходить в американские и европейские порты. Танкер "Лана", который ранее назывался "Пегас", принадлежит российской компании "ПСБ Лизинг", на которую распространяются американские санкции. Нефть планировалось перегрузить в другой танкер и отправить в США. Судно зашло в греческий порт под предлогом устранения технических неисправностей.

Путин. Фото из открытых источников

Танкер "Лана" не единственное российское судно, которое перевозит запретный груз. В марте-апреле российская госкомпания "Совкомфлот" использовала 24 из 76 своих танкеров для перевозки российской нефти в обход санкций США и ЕС и не передавала данные об их местонахождении. Однако на этот раз российские моряки везли нефть своего конкурента на сером рынке. "Комментарии" разбирались, почему Россия занимается сбытом иранской нефти и как это связано с переговорным процессом вокруг ядерной сделки США и Ирана, войной в Украине.

Как действия России могут повредить американо-иранским переговорам?

Своими действиями Москва испортила климат готовящихся американо-иранских переговоров. Минфин США 25 мая ввел новые санкции в отношении 10 физических и 9 юридических лиц. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что ограничительные меры направлены против сети контрабанды иранской нефти и отмывания денег, которую поддерживают российские власти и бизнес. США будут вводить санкции против компаний из третьих стран, которые покупают иранскую нефть. Президент Джо Байден решил не исключать влиятельное иранское военизированное подразделение "Корпус стражей исламской революции" из перечня террористических организаций Госдепа США.

Судебные тяжбы вокруг российского танкера "Лана" совпали с изменением позиции Ирана в переговорном процессе вокруг ядерной программы. В апреле 2022 года консервативный иранский депутат Голамреза Нури заявил о наличии предпосылок для начала прямых переговоров между США и Ираном и назвал "экспрессивными личностями" членов ультраконсервативной партии "Пайдари", выступающих против такого сценария развития событий.

Риторика Нури была воспринята в медиапространстве как одобрение переговоров с Вашингтоном со стороны верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. После выхода администрации президента США Дональда Трампа из "Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе" в мае 2018 года, иранские дипломаты отказывались идти на контакт с американскими чиновниками и вели переговоры в Вене с другими участниками соглашения – Россией, Китаем, Великобританией и Францией. Иран заинтересован добиться от США хотя бы частичной отмены санкций перед тем, как прекратить обогащать уран.

Перспективы проведения американско-иранских переговоров неоднозначны. Среди иранских консерваторов популярна идея для начала получить от США гарантии в сфере безопасности, отказа от возобновления санкций в будущем и размораживания иранских активов на сумму свыше 100 млрд долларов перед тем, как что-либо подписывать. Письмо президенту Ибрагиму Раиси с соответствующим предложением подписали 250 из 290 иранских законодателей. Скандал вокруг российского танкера "Лана" внес новый раздор в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Зачем Россия перевозит иранскую нефть?

Россияне подставили иранцев, американцев и европейцев одновременно. В скорейшем заключении ядерной сделки и снятии санкций с иранской нефти одинаково заинтересованы в Вашингтоне и Иране. Администрации Байдена нужна иранская нефть в качестве альтернативы российской, которую в больших количествах закупали европейские союзники США по НАТО. Нефть и газ представляют половину российского экспорта, являются одним из основных источников пополнения бюджета РФ. Без отказа европейских стран от российской нефти и природного газа не получиться лишить Кремль прибыли, часть которой инвестируется в военно-промышленный комплекс, расходуется на военную авантюру в Украине.

Европейцы смогут обеспечить свою энергетическую безопасность благодаря иранской нефти и будут вводить новые санкции против России без колебаний. До полномасштабного вторжения в Украину, Россия экспортировала 4,8 млн баррелей нефти и газового конденсата, 3 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. Половина данного объема отгружалась в Европу, но из-за новых санкций данное направление теперь закрыто. В апреле компания "Роснефть" не смогла продать 37 млн баррелей нефти в танкерах ни одному европейскому покупателю. Россиянам пришлось переориентироваться на рынки Китая и Индии и продавать нефть с большой скидкой.

Возвращение иранской нефти на европейский рынок как никогда кстати для команды президента Раиси. Иран находится в сложной экономической ситуации. В начале мая в стране прошли акции протеста на фоне дефицита продуктов питания и роста цен на товары первой необходимости. Правительству пришлось применить силу для усмирения народного гнева. До введения санкций, Иран экспортировал 2,5 млн баррелей нефти в сутки, а к апрелю 2022 года объемы снизились до 200-250 тыс. баррелей. Согласно прогнозу Управления энергетической информации США, суточные объемы экспорта иранской нефти вырастут до 3,5 млн баррелей в случае снятия американских санкций.

Москва препятствует поставщикам из других стран занять ее нишу на европейском рынке. По мнению пресс-секретаря компании "Роснефть" Михаила Леонтьева, американцы не смогли договориться о поставках нефти в Европу с руководством Венесуэлы, но были близки к заключению аналогичной сделки с Ираном. Если зависимый от российской финансовой и военной помощи режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро пошел на поводу Москвы, то остановить иранское руководство смогла лишь "медвежья услуга" россиян.

Почему Россия и Иран не союзники, а товарищи по несчастью?

Мешая Ирану вернуться на европейский нефтяной рынок, Россия ставит под сомнение жизнеспособность стратегического альянса с этой страной. Российский геополитик Александр Дугин рассматривает Иран в качестве союзника России на Среднем Востоке, а их сотрудничество как возможность выдавить американские интересы из региона. Иран и Россию объединяет антиамериканизм и стремление диктовать свою повестку в международных отношениях. Москва критикует выход США из ядерной сделки с Ираном, а Тегеран проигнорировали в ООН резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украине. Обе страны наряду с Китаем принимают участие в военно-политическом и экономическом блоке "Шанхайская организация сотрудничества", которая рассматривается как противовес англосаксонскому присутствию в Евразии.

Однако у российско-иранского альянса так и не сформировалась экономическая основа. Более того, Россия и Иран являются конкурентами на мировом рынке нефти. Консультант по вопросам внешней политики и энергетики Умуд Шокри считает, что Москва отнимает у Тегерана хлеб на сером рынке нефти, создавая лишнюю конкуренцию. Как и иранцам, россиянам приходится продавать нефть по ценам ниже рыночных в обход санкций. В мае россияне продавали нефть со скидкой в 30 долларов, а иранцы – в 20 долларов. По информации Шокри, с момента вторжения России в Украину, объемы поставок нефти Ираном снизились с 700-900 до 200-250 баррелей в сутки. У Ирана и России одни и те же покупатели. Если Россия предлагает нефть дешевле, чем Иран, то Китай сделает выбор в ее пользу.

Из-за действий России иранское руководство оказалось в тупике: возобновить экспорт нефти в Европу не получилось, а торговать на сером рынке стало сложнее из-за появившихся российских товарищей по несчастью.

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