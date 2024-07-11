"Не все лидеры могут вести переговоры": Зеленский пошутил над Орбаном

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Марьян Ощановский
Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет достаточного влияния, чтобы вести переговоры о завершении российско-украинской войны.
Зеленский не считает Орбана посредником. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский рассказал, что не знал о намерениях Виктора Орбана после визита в Украину отправиться в Россию или Китай, и пошутил, что, возможно, впоследствии он снова вернется в Украину.
Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что Виктор Орбан не может являться посредником в мирном урегулировании между Украиной и Россией.
Также портал "Комментарии" писал, что лидеры стран Европейского Союза готовят общий ответ на свободную дипломатию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытаясь провести красную границу под его неоднозначным визитом к российскому диктатору Владимиру Путину. СМИ, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе обсуждения, вчера в кулуарах саммита лидеров стран НАТО в Вашингтоне неформальные группы лидеров ЕС обсуждали идеи, включая совместное письмо Виктора Орбана, в котором они четко выражали свое возмущение и требовали прекратить его несанкционированные внешнеполитические визиты. "Довольно. Сейчас много раздражения и обсуждений того, как ответить", — сказал один из собеседников.
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