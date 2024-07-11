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"Не все лидеры могут вести переговоры": Зеленский пошутил над Орбаном

Венгерский премьер не является достаточно влиятельной фигурой, чтобы быть посредником между Украиной и Россией

11 июля 2024, 22:57
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет достаточного влияния, чтобы вести переговоры о завершении российско-украинской войны.

"Не все лидеры могут вести переговоры": Зеленский пошутил над Орбаном

Зеленский не считает Орбана посредником. Фото из открытых источников

"С уважением к большим и малым странам, но мы должны понимать, что не все лидеры стран могут вести переговоры. Для этого нужно обладать достаточной властью", – сказал украинский президент на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Владимир Зеленский рассказал, что не знал о намерениях Виктора Орбана после визита в Украину отправиться в Россию или Китай, и пошутил, что, возможно, впоследствии он снова вернется в Украину.

"Вопрос в том, куда Орбан поедет завтра? Я не знаю. Возможно, снова приедет в Украину", – пошутил он.

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что Виктор Орбан не может являться посредником в мирном урегулировании между Украиной и Россией.

Также портал "Комментарии" писал, что лидеры стран Европейского Союза готовят общий ответ на свободную дипломатию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытаясь провести красную границу под его неоднозначным визитом к российскому диктатору Владимиру Путину. СМИ, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе обсуждения, вчера в кулуарах саммита лидеров стран НАТО в Вашингтоне неформальные группы лидеров ЕС обсуждали идеи, включая совместное письмо Виктора Орбана, в котором они четко выражали свое возмущение и требовали прекратить его несанкционированные внешнеполитические визиты. "Довольно. Сейчас много раздражения и обсуждений того, как ответить", — сказал один из собеседников.



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Источник: https://www.youtube.com/live/eW_IQsrQ66g
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