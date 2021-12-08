Не видят никаких результатов: в Польше жестко отреагировали на переговоры Байдена и Путина

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Лиля Воробьева
Польское министерство иностранных дел не отмечает действенные достижения от переговоров глав Америки и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Власти официальной Варшавы придерживаются мнения, что возобновление диалога между такими крупными странами – очень важно, но переход к реальным действиям по безопасности Европы и Украины весомее. По этой причине польские власти будут работать в направлении укрепления собственной обороноспособности.
Переговоры Путина и Байдена (фото из открытых источников)
Эти мнения в эфире канала TVP INFO озвучил заместитель руководителя дипломатического ведомства Польши Шимон Шинковский Вель Сенк.
По его словам, он не разглядел положительных эффектов после вчерашних переговоров российского и американского президентов. Поэтому его страна не будет обращать внимания на это действо, а заботиться о развитии собственной армии.
Польский чиновник отметил, что в определенной степени, они опираются на альянсы, они важны. Но пришла пора, чтобы укрепить собственный потенциал и самим стать инициаторами собственной наступательной дипломатии, чем сейчас занимается глава правительства Моравецкий, который осуществляет визиты по Европе.
Он подчеркнул, что такая активность Моравецкого привела к нынешней действенности главы Альянса Йенса Столтенберга и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
По мнению польского дипломата, РФ придерживается известной с 2014 года тактики обманчивой деэскалации.
По его словам, тогда, когда все делают выдох с облегчением, Россия уже сделала два-три шага вперед.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден и Путин обменялись угрозами.
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