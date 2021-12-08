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Не видят никаких результатов: в Польше жестко отреагировали на переговоры Байдена и Путина

Польский дипломат убежден, что Россия использует известную с 2014 года тактику обманчивой деэскалации.

сегодня, 18:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Польское министерство иностранных дел не отмечает действенные достижения от переговоров глав Америки и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Власти официальной Варшавы придерживаются мнения, что возобновление диалога между такими крупными странами – очень важно, но переход к реальным действиям по безопасности Европы и Украины весомее. По этой причине польские власти будут работать в направлении укрепления собственной обороноспособности.

Не видят никаких результатов: в Польше жестко отреагировали на переговоры Байдена и Путина

Переговоры Путина и Байдена (фото из открытых источников)

Эти мнения в эфире канала TVP INFO озвучил заместитель руководителя дипломатического ведомства Польши Шимон Шинковский Вель Сенк.

По его словам, он не разглядел положительных эффектов после вчерашних переговоров российского и американского президентов. Поэтому его страна не будет обращать внимания на это действо, а заботиться о развитии собственной армии.

Польский чиновник отметил, что в определенной степени, они опираются на альянсы, они важны. Но пришла пора, чтобы укрепить собственный потенциал и самим стать инициаторами собственной наступательной дипломатии, чем сейчас занимается глава правительства Моравецкий, который осуществляет визиты по Европе.

Он подчеркнул, что такая активность Моравецкого привела к нынешней действенности главы Альянса Йенса Столтенберга и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

По мнению польского дипломата, РФ придерживается известной с 2014 года тактики  обманчивой деэскалации.

По его словам, тогда, когда все делают выдох с облегчением, Россия уже сделала два-три шага вперед.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден и Путин обменялись угрозами.


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Источник: https://www.tvp.info/57340631/rozmowa-bidena-z-putinem-szynkowski-vel-sek-nie-dostrzegam-pozytywnych-efektow
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