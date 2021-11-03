Не видят агрессивных действий: как в США отреагировали на российские войска у границ Украины

Американские военные отслеживают большое количество перемещений российских войск вдоль украинской границы. Но наши серьезные международные партнеры пока не видят военной агрессии с их стороны.

Российские войска снова начали обучение у границы с Украиной (фото из открытых источников)

Об этом сообщает РБК-Украина, сообщая о брифинге руководителя комитета руководителей штабов Армии США генерала Марка Милли.

По его словам, американские военные ведут наблюдение и видят большое количество движений российских военных подразделений в районе украинской границы. Пока в этом нет агрессии. Это было и раньше. Как это объяснимо? Пока у наших военных нет ответа на этот вопрос, об этом еще преждевременно говорить, — подытожил американский военный.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ наращивает войска вблизи украинской границы. Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы. Это вызвало беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе, которые отслеживают, что они считают нерегулярными перемещениями техники и персонала на западном фланге России. Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков пока не видит причин сравнивать ситуацию с той, что была весной, когда Россия демонстративно увеличила группировку войск у украинской границы. При этом аналитик не исключает возможности некоторых перемещений в рамках учений, тренировок. Хотя это, по его словам, нетипично. По его словам, пока нет основных индикаторов, подтверждающих подобные перегруппировки – шквал материалов в открытых источниках, а также официальные заявления наших партнеров – вряд ли следует беспокоиться.

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