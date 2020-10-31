kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.10.2020

BTC/USD

13565.13

ETH/USD

384.48

LTC/USD

53.89

НБУ 31.10.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Не только безвиз: Кулеба рассказал, чем Украине грозит решение КСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только безвиз: Кулеба рассказал, чем Украине грозит решение КСУ

По словам министра, решение КСУ может стать серьезной проблемой в отношениях с европейскими партнерами

сегодня, 08:43
Автор:

Владимир Лавский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного суда скрыть электронные декларации чиновников может очень серьезно сказаться на отношениях нашей страны с европейскими партнерами.  Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Не только безвиз: Кулеба рассказал, чем Украине грозит решение КСУ

По мнению министра, после данного решения КСУ от Украины могут отвернуться те страны, которые помогают бороться с российской агрессией. 

"Нам нужно придумать, как системно решить данную проблему. От решения КСУ может пострадать не только безвизовый режим со странами Евросоюза. Также Украина рискует стать изгоем, от нас могут отвернуться все международные партнеры, которые поддерживают страну в борьбе с российской агрессией. А еще не забывайте о больших объемах торговли с другими государствами и поддержке тех реформ, которые были сделаны ранее", — заявил Кулеба. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, что будет дальше в противостоянии президента Украины Владимира Зеленского и Конституционного суда Украины. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ