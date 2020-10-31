Не только безвиз: Кулеба рассказал, чем Украине грозит решение КСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного суда скрыть электронные декларации чиновников может очень серьезно сказаться на отношениях нашей страны с европейскими партнерами. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

По мнению министра, после данного решения КСУ от Украины могут отвернуться те страны, которые помогают бороться с российской агрессией.

"Нам нужно придумать, как системно решить данную проблему. От решения КСУ может пострадать не только безвизовый режим со странами Евросоюза. Также Украина рискует стать изгоем, от нас могут отвернуться все международные партнеры, которые поддерживают страну в борьбе с российской агрессией. А еще не забывайте о больших объемах торговли с другими государствами и поддержке тех реформ, которые были сделаны ранее", — заявил Кулеба.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, что будет дальше в противостоянии президента Украины Владимира Зеленского и Конституционного суда Украины.









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