Не только безвиз: Кулеба рассказал, чем Украине грозит решение КСУ

Язык
BTC/USD
13565.13
ETH/USD
384.48
LTC/USD
53.89
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Владимир Лавский
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного суда скрыть электронные декларации чиновников может очень серьезно сказаться на отношениях нашей страны с европейскими партнерами. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
По мнению министра, после данного решения КСУ от Украины могут отвернуться те страны, которые помогают бороться с российской агрессией.
Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, что будет дальше в противостоянии президента Украины Владимира Зеленского и Конституционного суда Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости