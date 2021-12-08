"Не исключаем применение ядерного оружия": сенатор США отреагировал на агрессию Кремля

Представитель Республиканской партии Роджер Викер, являющийся членом Комитета по вооруженным силам, допускает, что Америка может принять участие в массовой наземной войне с РФ, осуществляя защиту суверенитета нашей страны. Об этом сообщает The Independent .

В сенате жестко реагируют на злость РФ (фото из открытых источников)

Как отметил сенатор, суть политики Соединенных Штатов Америки исходит из того, чтобы рассмотреть все варианты, когда надвигается возможность военного противостояния, в частности, возможность применения ядерных арсеналов.

Давая ответ на вопрос, какие военные действия в отношении России может осуществить Америка, он отметил, что американские военные крейсеры на территории Черного моря могут "нанести существенный ущерб военному потенциалу России".

По словам американского сенатора, он не исключает присутствия американских войск на земле. Так же он не исключает применения ядерного оружия первыми.

Его коллеги-сенаторы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что Викер высказал свои соображения.

Через некоторое время представители этого политика предоставили уточнение, что его замечания по поводу ядерного оружия касаются обобщенной политики американского государства. А не российско-украинской конфликтной ситуации – конкретно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин рассказал о предложениях Байдена по Украине. Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным высказал предложение о создании специальной структуры, где бы обсуждались вопросы безопасности. В том числе и касающиеся нашей страны и Альянса.

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