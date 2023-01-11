НБУ призвал международные банки выйти из российского рынка

Национальный банк обращался в международные финучреждения, в частности, Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole, с просьбой покинуть рынок России и Беларуси. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на официальное сообщение НБУ.

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Однако эти обращения не принесли результата, отметили в регуляторе.





“Проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых НБУ в очередной раз получил заверения, что они "продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в России, включая варианты выхода из этого рынка". Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка”, — говорится в сообщении.





Информация о предоставлении российскими "дочками" международных банков кредитных каникул мобилизованным на войну в Украину россиянам — "очередное свидетельство того, что сделанные заявления отличаются от фактического положения дел", отметили в регуляторе.





"В своих материалах банки открыто используют названия лнр и днр как отдельных субъектов, фактически терпеливо вызывая нарушение россией международного права", — отмечается в сообщении.





НБУ еще раз обратился к руководству международных банковских групп.





“Оставаясь в России, вы выбрали поддержку агрессора и его военных преступлений. Помимо моральных аспектов такая политика противоречит официальной позиции правительств стран демократического мира и широкомасштабной поддержке украинского народа населением этих стран. В связи с этим получение прибыли в стране-агрессоре приводит к значительным рискам для деятельности указанных институтов в их основных юрисдикциях”, — отмечают в Нацбанке. .

Украинский регулятор также планирует обратиться к соответствующим правительствам и регуляторам для инициирования ответной реакции.





Ранее "Комментарии" писали , что отдельные банки иностранных материнских финучреждений в РФ, в частности Raiffeisen Bank International, Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине. Так, мобилизированные россияне, или служащие по контракту, а также их семьи могут подать заявление на получение отсрочки платежей по кредитам и займам в соответствии с законом РФ от 7 октября 2022 г. №377-ФЗ. Кроме того, на своих сайтах российские Райффайзенбанк и ОТП Банк признают существование лнр и днр и называют войну в Украине спецоперацией.

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