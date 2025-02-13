Названа красная черта в отношениях Украины и США: Трамп подошел к ней очень близко

Главное из вчерашних новостей — это то, что президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос , рассматривается ли Украина как субъект. Все остальное — это информационный шум, отмечает 13 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на мнение израильского военного эксперта Игаля Левина.





Это, по словам эксперта, "красная черта" не только в вопросе о мирных переговорах, но и в отношениях с США. Все остальное вторично – те же границы и где они будут, настаивает он.





"Для Киева вопрос о субъекте – не просто базис, это краеугольный камень отношений с США. На это ночью указали и ведущие государства Европы – все переговоры должны происходить с участием Украины, а не за ее спиной", — отметил Левин.





Он еще раз акцентировал, что для Киева вопрос о переговорах и о субъекте – это красная черта.





"Если Вашингтон продолжит такую политику — то вплоть до выхода (Украины) из всех договоренностей и партнерских отношений с США. Мол, спасибо за помощь, в будущем – когда-нибудь, когда победим своих врагов, все обязательно вернем и выплатим. А сейчас – или помогайте, или не мешайте", — считает израильтянин.





В случае, если США не видят Украину субъектом переговоров, стране надо полностью переключиться на Европу. Даже если американцы после этого урежут или остановят уже оплаченные заказы по военной помощи, убежден Левин. Потому что суверенитет в миллион раз важнее, "как бы тяжело ни было".





"Американцам полезно порой показывать зубы и напоминать, что тебя просто так нельзя поиметь. С них не убудет, не обеднеют, но очень удивятся. Поэтому не зазорно удивлять их почаще", — считает эксперт.



Левин напомнил, что с Европой Украина уже наладила неплохие контракты – с тем же оружейным гигантом Rheinmetall и другими фирмами. И стратегическое сотрудничество на сто лет – с той же Великобританией. И развивающиеся отношения – с Францией, Балтийскими странами, Скандинавией и т. д.



"Главное — не соглашаться на договоры об Украине без самой Украины и не принимать условия, которые предложит Путин, даже если на них будут настаивать США. Если ваш вчерашний попутчик и партнер поддержал ваших врагов, то он больше вам не попутчик", — резюмировал он.





Как писал портал "Комментарии", Трамп не стал называть Украину равноправным участником переговоров о мире и ушел от прямого ответа на этот вопрос на пресс-конференции Белом доме 12 февраля. Услышав журналистку, Трамп задумался и сказал, что "это интересный вопрос".



"Я думаю, что они должны заключить мир. Их людей убивают, и я думаю, что они должны заключить мир. Я сказал, что это была плохая война, в которую не стоило вступать. И я думаю, что они должны заключить мир. Вот что я думаю", – ответил президент США.



Украину, таким образом, он не назвал равноправным участником переговоров о прекращении войны, которую она вынуждена вести.





Трамп умолчал о самом важном - видит ли Украину за столом переговоров. Такое спускать нельзя, считает Левин. Фото: Atlantic council