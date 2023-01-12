Названа дата: Стало известно когда и где состоится Саммит мира, инициированный Зеленским

Саммит мира запланировали провести в Нью-Йорке в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину: 24 февраля 2023, пишут "Комментарии" со ссылкой на агентство Anadolu.



Объявили дату и место проведения Саммита мира. Фото: Esra Hacioglu Karakaya/AA

Как сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, Украина готова к миру, и потому Президент Владимир Зеленский на саммите Большой двадцатки (G20) очертил план достижения мира.

Зеленский тогда представил мирный план по 10 пунктам и заявил, что это предложение охватывает такие вопросы, как безопасность, в том числе продовольственная и энергетическая, а также вывод российских войск с украинской территории. Инициируя Саммит мира, Президент Украины назвал ключевой проблемой для любых переговоров является степень готовности России прекратить боевые действия на территории Украины, вывести свои войска за границу 1991 год .

Анонсируя дату и место запланированного Саммита, Бондарь отметил, что надежда на достижение мира есть, но это возможно только в том случае, если российские войска будут полностью выведены с территории Украины, а мир будет оказывать давление на Москву, требуя прекращения военной активности.

Украинский посол отметил значимость обеспечения территориальной целостности Украины: “Это война за освобождение и независимость. Нам следует освободить наши земли, восстановить нашу территориальную целостность и установить суверенные права на наших суверенных землях. Это главный элемент всей войны".

Он также поблагодарил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который официально заявил, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации. А еще подчеркнул, что продолжающаяся война с Россией для Украины означает "войну за выживание, независимость и суверенитет", и подчеркнул, что украинский народ защищается в рамках международного права.

Как писали "Комментарии", по мнению экспертов, Саммит мира способен стать инструментом, с помощью которого можно попытаться собрать все государства, в том числе нейтральную позицию по отношению к российско-украинской войне. Включая тех, кто во время голосования в ООН не поддержал резолюции, осуждающие российскую агрессию, незаконные аннексии украинских территорий, удары по энергетической инфраструктуре.

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