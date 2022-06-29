НАТО впервые назвал политику Китая "вызовом": что означает такое решение

Представители НАТО одобрили новую Стратегическую концепцию этого военного блока, где впервые определили собственную политическую риторику в отношении Китая. Отныне эта страна определена, как вызов для интересов и ценностей Североатлантического союза.

Но НАТО не рассматривает Китай как противника (фото из открытых источников)

Об этом говорится в обнародованной членами блока Стратегической концепции.

"Заявленные Китайской Народной Республикой (КНР) амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проектирования силы", — говорится в решении.

Прошедшая в 2010 году Стратегическая концепция НАТО о КНР в целом упоминала. Сейчас лидеры Альянса признают, что "злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, а также его конфронтационная риторика и дезинформация", нацеленная на союзников и Альянс, подрывает безопасность военного блока. Еще одна реальная угроза – стратегическое сближение, демонстрируемое Китаем и Россией.

В Концепции говорится, что увеличивающееся стратегическое сближение между Китаем и РФ, их совместные попытки подкрепления к подрыву международного порядка, подрывают общие ценности и интересы лидеров Альянса. Лидеры НАТО отмечают, что не стремятся к конфронтации с КНР, но будут работать над "решением системной проблемы, которую Китай бросает безопасности союзников". Для этого Альянсу нужно обеспечивать более прочную способность военного блока по гарантиям обороны и безопасности союзников.

В частности, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что Китай категорически против привлечения НАТО к делам Азиатско-Тихоокеанского региона, а также создание там аналога этого Альянса, о чем уже заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Но НАТО не рассматривает Китай как противника.

Напомним, что "Комментарии" информировали о громких решениях Альянса.

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