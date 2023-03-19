НАТО хочет быть готовым развернуть на востоке 300 тысяч человек

В ближайшее время НАТО планирует быть готовым перебросить на свой восточный фланг 300 тысяч военнослужащих. Первый эшелон состоит из ста тысяч бойцов из Польши, Норвегии и стран Балтии. Но для осуществления этого плана руководство Альянса должно располагать большим количеством оружия, в том числе боеприпасов. А уже сейчас есть опасения, что не все союзники предоставят их НАТО. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Politico.

Чи готове НАТО до рішучих дій - покаже час

В ближайшие месяцы альянс ускорит усилия по накоплению оборудования вдоль восточного края альянса и назначит десятки тысяч войск, которые смогут поспешить на помощь союзникам в короткие сроки — шаг, который должен остановить Россию от расширения своей войны за пределы Украины, пишут американские журналисты. Однако, чтобы это произошло, НАТО должен убедить отдельные страны предоставить разные элементы: солдат, обучение, лучшую инфраструктуру — и, что особенно важно, большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.

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Поскольку страны уже обеспокоены своими запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и оружия от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят свои обещания внести вклад в новые планы альянса.

Это вызов, с которым НАТО сталкивался в прошлом и тот, который, как опасаются эксперты, может стать постоянной проблемой для западного альянса, поскольку война России затягивается на второй год.

"Мы, как правило, пытались накапливать дешевые боеприпасы… это просто крайне недостаточно", — сказала Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности. — "Я считаю, что проблемы, которые испытывают наши союзники в НАТО, еще острее, потому что многие из них часто полагаются на США как на своего рода опору".

Своеобразным испытанием для НАТО станет нынешним летом встреча лидеров 30 стран-членов Альянса в Литве, пишут американские журналисты.

Некоторые союзники уже признали, что удовлетворение потребностей НАТО потребует гораздо больше инвестиций.

"Нужна большая скорость, будь-то с точки зрения материальных средств, персонала или инфраструктуры", — сказал газете Bild am Sonntag немецкий полковник Андре Вюстнер, глава независимой Ассоциации вооруженных сил.

Отметим, что эксперты рассказали, что может означать визит Путина в Крым и Мариуполь, а также может ли измениться позиция Венгрии и Турции по поводу членства в НАТО Финляндии и Швеции.



