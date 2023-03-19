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НАТО хочет быть готовым развернуть на востоке 300 тысяч человек

Но это потребует дополнительных усилий, в том числе и финансовых

сегодня, 15:52
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Автор:

Константин Куликов

В ближайшее время НАТО планирует быть готовым перебросить на свой восточный фланг 300 тысяч военнослужащих. Первый эшелон состоит из ста тысяч бойцов из Польши, Норвегии и стран Балтии. Но для осуществления этого плана руководство Альянса должно располагать большим количеством оружия, в том числе боеприпасов. А уже сейчас есть опасения, что не все союзники предоставят их НАТО. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Politico.

НАТО хочет быть готовым развернуть на востоке 300 тысяч человек

Чи готове НАТО до рішучих дій - покаже час

В ближайшие месяцы альянс ускорит усилия по накоплению оборудования вдоль восточного края альянса и назначит десятки тысяч войск, которые смогут поспешить на помощь союзникам в короткие сроки — шаг, который должен остановить Россию от расширения своей войны за пределы Украины, пишут американские журналисты. Однако, чтобы это произошло, НАТО должен убедить отдельные страны предоставить разные элементы: солдат, обучение, лучшую инфраструктуру — и, что особенно важно, большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.


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Поскольку страны уже обеспокоены своими запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и оружия от союзников, существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят свои обещания внести вклад в новые планы альянса.

Это вызов, с которым НАТО сталкивался в прошлом и тот, который, как опасаются эксперты, может стать постоянной проблемой для западного альянса, поскольку война России затягивается на второй год.

"Мы, как правило, пытались накапливать дешевые боеприпасы… это просто крайне недостаточно", — сказала Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности. — "Я считаю, что проблемы, которые испытывают наши союзники в НАТО, еще острее, потому что многие из них часто полагаются на США как на своего рода опору".

Своеобразным испытанием для НАТО станет нынешним летом встреча лидеров 30 стран-членов Альянса в Литве, пишут американские журналисты.

Некоторые союзники уже признали, что удовлетворение потребностей НАТО потребует гораздо больше инвестиций.

"Нужна большая скорость, будь-то с точки зрения материальных средств, персонала или инфраструктуры", — сказал газете Bild am Sonntag немецкий полковник Андре Вюстнер, глава независимой Ассоциации вооруженных сил.

Отметим, что эксперты рассказали, что может означать визит Путина в Крым и Мариуполь, а также может ли измениться позиция Венгрии и Турции по поводу членства в НАТО Финляндии и Швеции.




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