Наступления на Донбассе не будет: Кулеба сделал заявление

Официальный Киев не рассматривает силовой вариант урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому у руководства России нет причин заявлять, что Украина готовится направить армию на Донбасс для его деоккупации. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для "Le Figaro", перевод материала опубликован на сайте МИД.

ВСУ. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба отметил, Украина никогда не давала России повод сосредотачивать у украинской границы группировку в количестве более 100 тысяч человек, да еще и делать время от времени заявления о готовности встать в защиту народа Донбасса. Украина никогда не рассматривала и не рассматривает вариант силового освобождения Донбасса от оккупации.

Министр напомнил, что Украина, наоборот, вместе с Германией и Францией весь прошлый год была главным инициатором по поиску варианта для мирного урегулирования конфликта на востоке. Дипломат подчеркнул, весь 2021 год Киев пытался на разных международных площадках искать политические и дипломатические решения на основе Минских соглашений. Официальный Киев остается сторонником дипломатического варианта урегулирования конфликта на Донбассе и не рассматривает других вариантов.

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