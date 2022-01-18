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Наступления на Донбассе не будет: Кулеба сделал заявление

В МИД подчеркнули, у Российской Федерации нет правдоподобных причин стягивать войска к украинским границам.

сегодня, 14:26
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальный Киев не рассматривает силовой вариант урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому у руководства России нет причин заявлять, что Украина готовится направить армию на Донбасс для его деоккупации. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для "Le Figaro", перевод материала опубликован на сайте МИД.

Наступления на Донбассе не будет: Кулеба сделал заявление

ВСУ. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба отметил, Украина никогда не давала России повод сосредотачивать у украинской границы группировку в количестве более 100 тысяч человек, да еще и делать время от времени заявления о готовности встать в защиту народа Донбасса. Украина никогда не рассматривала и не рассматривает вариант силового освобождения Донбасса от оккупации.

Министр напомнил, что Украина, наоборот, вместе с Германией и Францией весь прошлый год была главным инициатором по поиску варианта для мирного урегулирования конфликта на востоке. Дипломат подчеркнул, весь 2021 год Киев пытался на разных международных площадках искать политические и дипломатические решения на основе Минских соглашений. Официальный Киев остается сторонником дипломатического варианта урегулирования конфликта на Донбассе и не рассматривает других вариантов.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/avtorska-stattya-vinistra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi-dlya-gazeti-le-figaro-franciya-16012022
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