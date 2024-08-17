Наступление на Курск: почему Запад одобрил операцию ВСУ

Одобрительная реакция западных партнеров на события в Курской области, которые признали право Украины отстаивать свои интересы, ведя боевые действия на российской территории – весомый положительный сигнал, заявил политолог Владимир Фесенко.

ВСУ продолжают наступление в Курской области. Фото из открытых источников

"Запад положительно отреагировал на операцию ВСУ в Курской области, поскольку понимает, что таким образом Украина пытается усилить свои переговорные позиции. Курская операция не противоречит теории замораживания конфликта. Однако для выхода на переговоры о прекращении войны Украине нужны более сильные позиции. Именно с этой точки зрения Запад в целом положительно оценивает Курскую операцию. Сейчас наши партнеры ожидают, как будут дальше развиваться события в Курской области и сможет ли Украина конвертировать достигнутый успех в усилении своих переговорных позиций", — сказал Владимир Фесенко.

По его словам, с политической и военной точек зрения главный положительный эффект от Курской операции был достигнут благодаря нестандартным действиям. Россияне оказались не готовы к операции украинской армии, а потому не исключено, что Украина может прибегнуть к еще одному неожиданному шагу, считает он.

"Россию нужно принуждать к миру. Операцией в Курской области официальный Киев подыгрывает западным политикам, убежденным, что демонстрация силы – единственный способ заставить РФ согласиться на прекращение войны. Украина свой шаг сделала. Теперь наши партнеры должны усилить давление на Путина, в частности, разрешив ВСУ безо всяких ограничений использовать западное оружие на российской территории", — резюмировал политолог.