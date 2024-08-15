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Наступление на Курск: почему Запад одобрил операцию

Курская операция не противоречит оборонной стратегии Украины

сегодня, 21:57
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Марьян Ощановский

Западные партнеры позволили Силам обороны наносить удары их оружием по территории Белгородской и Курской областей. Таким образом, Украина получила возможность защищать гражданское население Сумщины и Харьковщины от российских атак, отметил военный эксперт Александр Мусиенко.

Наступление на Курск: почему Запад одобрил операцию

Курская операция продолжается. Фото из открытых источников

"Поскольку в Судже находился российский штаб, который руководил обстрелами Сумщины и действиями ДРГ, которые заходили на украинскую территорию, то, соответственно, этот город является абсолютно легитимной целью. И не принципиально, каким образом ВСУ решили обезвредить исходящую из города российскую угрозу – применив западное оружие или проведя сухопутную операцию. Поэтому, если бы Запад осудил наступление украинской армии в Курской области, то фактически отрицал бы собственные решения, принятые во время российского наступления на Харьковщину", — отметил Александр Мусиенко.

По словам эксперта, попытки Запада остановить наступление ВСУ на российской территории выглядели бы по меньшей мере странно, а также непонятно, какие механизмы влияния смог бы применить Запад после того, как операция началась. К тому же, заметил он, США заинтересованы в том, чтобы демонстрировать возможности Украины и ставить Россию на место.

"В случае с Курской операцией Запад фактически не выходит за пределы контроля рисков, поскольку после поставки оружия, предоставления истребителей и разрешения на удары по российской территории, проведение сухопутной операции на территории РФ является логическим продолжением. Поэтому неудивительно, что мы видим вполне адекватную реакцию Запада на наступление ВСУ в Курской области", — резюмировал аналитик.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kODcSrquASM&t=215s
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