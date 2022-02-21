Насколько вероятным является вторжение России в Украину в ближайшем будущем: исследование

Очень вероятным российское вторжение в Украину в ближайшем будущем считают 8,9% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования общественно-политической ситуации в стране, проведенного SOCIS.

Вторжение России в Украину - фото из открытых источников

Эксперты выяснили, что несколько вероятным вторжение РФ на территорию нашего государства считают 26,1% респондентов, маловероятным — 34,7%, совсем невероятным — 20,7%. Еще 9,8% украинцев затруднились ответить.

10,4% опрошенных считают, что в нынешнем кризисе между Россией и Украиной наша страна должна бороться с агрессией военным путем. 71,9% за дипломатический способ решения конфликта, а 11,4% украинцев убеждены, что нужно искать компромисс с РФ, даже за счет потери некоторых территорий.

33,4% украинцев уверены, что если Россия все же решит вторгнуться на территорию нашей страны, Украина сможет выстоять и защитить себя. 41,5% респондентов считают, что это удастся сделать только при помощи западных стран. 14,8% высказали мнение, что у Украины нет никаких шансов выстоять.

Социологи также выяснили, что 20,9% украинцев уверены, что украинская сторона должна полностью выполнять Минские договоренности, 30,7% считают, что Украине нужно выполнять их частично, а 25,9% убеждены, что Минские соглашения Украина выполнять не должна. 22,5% опрошенным трудно дать ответ.

Отметим, что ранее социологам стало известно, как граждане Украины относятся к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - Фейковое вторжение Украины: что стоит за циничной провокацией Кремля – и почему нет реакции Запада.

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