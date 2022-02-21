logo

BTC/USD

38842.40

ETH/USD

2717.31

LTC/USD

111.45

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Насколько вероятным является вторжение России в Украину в ближайшем будущем: исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Насколько вероятным является вторжение России в Украину в ближайшем будущем: исследование

10,4% опрошенных считают, что в нынешнем кризисе между Россией и Украиной наша страна должна бороться с агрессией военным путем

сегодня, 18:01
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Очень вероятным российское вторжение в Украину в ближайшем будущем считают 8,9% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования общественно-политической ситуации в стране, проведенного SOCIS. 

Насколько вероятным является вторжение России в Украину в ближайшем будущем: исследование

Вторжение России в Украину - фото из открытых источников

Эксперты выяснили, что несколько вероятным вторжение РФ на территорию нашего государства считают 26,1% респондентов, маловероятным — 34,7%, совсем невероятным — 20,7%. Еще 9,8% украинцев затруднились ответить. 

10,4% опрошенных считают, что в нынешнем кризисе между Россией и Украиной наша страна должна бороться с агрессией военным путем. 71,9% за дипломатический способ решения конфликта, а 11,4% украинцев убеждены, что нужно искать компромисс с РФ, даже за счет потери некоторых территорий. 

Насколько вероятным является вторжение России в Украину в ближайшем будущем: исследование - фото 2

33,4% украинцев уверены, что если Россия все же решит вторгнуться на территорию нашей страны, Украина сможет выстоять и защитить себя. 41,5% респондентов считают, что это удастся сделать только при помощи западных стран. 14,8% высказали мнение, что у Украины нет никаких шансов выстоять. 

Насколько вероятным является вторжение России в Украину в ближайшем будущем: исследование - фото 3

Социологи также выяснили, что 20,9% украинцев уверены, что украинская сторона должна полностью выполнять Минские договоренности, 30,7% считают, что Украине нужно выполнять их частично, а 25,9% убеждены, что Минские соглашения Украина выполнять не должна. 22,5% опрошенным трудно дать ответ. 

Насколько вероятным является вторжение России в Украину в ближайшем будущем: исследование - фото 4

Отметим, что ранее социологам стало известно, как граждане Украины относятся к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - Фейковое вторжение Украины: что стоит за циничной провокацией Кремля – и почему нет реакции Запада. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://socis.kiev.ua/ua/2022-02-21/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!