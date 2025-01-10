Кто будет представлять Украину на инаугурации Трампа: ответ МИД

Инаугурация президента Соединенных Штатов Америки является внутриполитическим американским событием. Внимание к нему несколько преувеличено. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикера Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"Инаугурация – это церемония принесения присяги новым президентом. Никогда в традиции политической американской инаугурации не были событием для вообще международных лидеров. Это в принципе внутриполитическое американское событие. Поэтому опять же это внимание, мне задается, немного преувеличено", — заявил Георгий Тихий.

Спикер МИД напомнил о том, что президент Владимир Зеленский уже заявлял о готовности посетить инаугурацию, если получит приглашение, но событие не является лучшим форматом для переговоров или встреч.

По словам Тихого, контакт между лидерами США и Украины, а также контакты на всех других уровнях — готовятся и обязательно состоятся после инаугурации.

"А сама инаугурация, я думаю, что это событие в первую очередь американское и там не столько речь идет о том, кто там будет присутствовать от Украины. Поэтому это больше формальная история. Мы, когда выясним ее, то передадим информацию", — пояснил он.

Отметим, в ходу этого же брифинга Георгий Тихий рассказал, что приказы российского диктатора Владимира Путина относительно попыток ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море указывают на демонстративную обеспокоенность России. По его словам, это подпадает под стандартную российскую практику игнорирования проблемы, а затем невозможно ее решить.

Георгий Тихий прокомментировал слова Путина об усилении борьбы с последствиями крушения в Керченском проливе. По его словам, утечка нефтепродуктов из поврежденных танкеров продолжалась в период с 15 по 31 декабря 2024 года, однако Россия не предпринимала никаких мер по ликвидации аварии.



