Кто будет представлять Украину на инаугурации Трампа: ответ МИД

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Кравцев Сергей
Инаугурация президента Соединенных Штатов Америки является внутриполитическим американским событием. Внимание к нему несколько преувеличено. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикера Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
МИД Украины. Фото: из открытых источников
Спикер МИД напомнил о том, что президент Владимир Зеленский уже заявлял о готовности посетить инаугурацию, если получит приглашение, но событие не является лучшим форматом для переговоров или встреч.
По словам Тихого, контакт между лидерами США и Украины, а также контакты на всех других уровнях — готовятся и обязательно состоятся после инаугурации.
Отметим, в ходу этого же брифинга Георгий Тихий рассказал, что приказы российского диктатора Владимира Путина относительно попыток ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море указывают на демонстративную обеспокоенность России. По его словам, это подпадает под стандартную российскую практику игнорирования проблемы, а затем невозможно ее решить.
Георгий Тихий прокомментировал слова Путина об усилении борьбы с последствиями крушения в Керченском проливе. По его словам, утечка нефтепродуктов из поврежденных танкеров продолжалась в период с 15 по 31 декабря 2024 года, однако Россия не предпринимала никаких мер по ликвидации аварии.
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