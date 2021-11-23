Нардеп: вопрос о ликвидации российской угрозы в Европе решится еще быстрее, чем думают в Кремле

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Кравцев Сергей
США переключаются из Китая на Россию. Очевидно, что перед окончательным решением проблемы Тайваня и установления контроля над Индо-Тихоокеанским регионом Запад хочет обезопасить свой тыл в Европе. О таких намерениях свидетельствует временная разрядка в отношениях между США и Китаем после переговоров между Байденом и Си Цзинпином, и одновременное обострение ситуации вокруг Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.
Егор Чернев. Фото: НВ
Он добавляет, при этом не исключено, что Россия захочет решить украинский вопрос и не дожидаясь гипотетичного конфликта между США и Китаем. Ведь время играет против Москвы, поскольку Украина ежегодно значительно усиливает свою обороноспособность, а Россия постепенно теряет поддержку Европы и рискует остаться без сверхприбылей после перехода ЕС на зеленую энергию.
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