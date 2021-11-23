Нардеп: вопрос о ликвидации российской угрозы в Европе решится еще быстрее, чем думают в Кремле

США переключаются из Китая на Россию. Очевидно, что перед окончательным решением проблемы Тайваня и установления контроля над Индо-Тихоокеанским регионом Запад хочет обезопасить свой тыл в Европе. О таких намерениях свидетельствует временная разрядка в отношениях между США и Китаем после переговоров между Байденом и Си Цзинпином, и одновременное обострение ситуации вокруг Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: НВ

"Так, вслед за информацией из Великобритании и Швеции о направлении военных контингентов в Украину, похожая новость пришла и из Америки. CNN сообщила, что администрация Байдена рассматривает возможность направления нам на помощь военных советников и дополнительного вооружения, включая ракеты Stinger и Javelin и вертолеты Ми-17. Не секрет, что один из возможных сценариев развития ситуации – широкомасштабное вторжение России в Украину в то время, когда США увязнут в тайваньском кризисе и не смогут разорваться по двум направлениям. Поэтому американцам и британцам для начала нужно выбить из игры Кремль и сделать заранее неспособным к войне", – отметил Егор Чернев.

Он добавляет, при этом не исключено, что Россия захочет решить украинский вопрос и не дожидаясь гипотетичного конфликта между США и Китаем. Ведь время играет против Москвы, поскольку Украина ежегодно значительно усиливает свою обороноспособность, а Россия постепенно теряет поддержку Европы и рискует остаться без сверхприбылей после перехода ЕС на зеленую энергию.

"Тогда вопрос о ликвидации российской угрозы в Европе решится еще быстрее, чем думают в Кремле. Ведь в случае открытой агрессивной войны ключевые страны Запада не упустят возможность поставить на место "мятежную бензоколонку", – подытожил нардеп.

Читайте также на портале "Комментарии" — США рассматривают вопрос предоставления Украине дополнительного вооружения.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!