Нардеп упомянул о российских бомбардировщиках, комментируя позицию Германии по поставке оружия

Народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что заявлял о недовольстве позицией Германии на сессии ПАСЕ. Также политик прокомментировал требования России и ее влияние на германское правительство и предположил, почему эта страна заняла такую позицию. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



В Германии дали понять, что не собираются направлять оружие украинцам, фото из открытых источников

По его словам, здесь могут быть два мотива, почему бундестаг против поставок оружия украинцам. Во-первых, враждовать с Россией немцам не с руки, а во-вторых, Кремль давит на них, вспоминая события прошлого столетия.

"Первый мотив экономический — они хотят зарабатывать с Путиным деньги на "Северном потоке 2". Второй — Россия сильно эксплуатирует тему, что Германия виновата перед ней за нацистские преступления во время Второй мировой войны. Виновата, но не только перед Россией, но и Украиной, Белоруссией, Польшей, которые пострадали больше всего во время войны. Почему они не чувствуют своей вины здесь? Очень странная позиция. Очень огорчает она меня", — объяснил политик.

Также Гончаренко отметил, что заявил в ПАСЕ: "Если вы не хотите, чтобы в вашем небе летели самолеты с военной помощью в Украине (Германия закрывает небо для британских самолетов), то в вашем небе появятся российские бомбардировщики".

Кроме того, по мнению депутата, Россия пытается использовать шантаж по отношению к западным странам для того, чтобы "выдавить" из Украины уступки по Донбассу, подрывающие суверенитет.

"Это огромный вызов. Сейчас вся страна и власть должна вспомнить об этих "красных линиях". Не может быть выборов на Донбассе в присутствии российских войск. Не может быть сценариев федерализации Украины через закрепленный статус Донбасса в теле Конституции. Украина никогда не должна идти на это. Никаких прямых переговоров с террористами, путинскими марионетками "ЛДНР", — подчеркнул нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, почему Германия и некоторые другие европейские страны могут действовать не в пользу Украины, а также – какую позицию нашим властям следует занять в "Нормандском формате".

Андрей Илларионов, экс-советник Владимира Путина, в эфире телепередачи "Украина с Тиграном Мартиросяном" рассказал, следует ли ожидать полномасштабного наступления России на Украину в ближайшие недели. По его словам, количество накопленных войск у границ Украины для масштабных военных операций мало.

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