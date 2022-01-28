Нардеп упомянул о российских бомбардировщиках, комментируя позицию Германии по поставке оружия

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Козлова Альбіна
Народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что заявлял о недовольстве позицией Германии на сессии ПАСЕ. Также политик прокомментировал требования России и ее влияние на германское правительство и предположил, почему эта страна заняла такую позицию. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".
В Германии дали понять, что не собираются направлять оружие украинцам, фото из открытых источников
По его словам, здесь могут быть два мотива, почему бундестаг против поставок оружия украинцам. Во-первых, враждовать с Россией немцам не с руки, а во-вторых, Кремль давит на них, вспоминая события прошлого столетия.
Также Гончаренко отметил, что заявил в ПАСЕ: "Если вы не хотите, чтобы в вашем небе летели самолеты с военной помощью в Украине (Германия закрывает небо для британских самолетов), то в вашем небе появятся российские бомбардировщики".
Кроме того, по мнению депутата, Россия пытается использовать шантаж по отношению к западным странам для того, чтобы "выдавить" из Украины уступки по Донбассу, подрывающие суверенитет.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, почему Германия и некоторые другие европейские страны могут действовать не в пользу Украины, а также – какую позицию нашим властям следует занять в "Нормандском формате".
Андрей Илларионов, экс-советник Владимира Путина, в эфире телепередачи "Украина с Тиграном Мартиросяном" рассказал, следует ли ожидать полномасштабного наступления России на Украину в ближайшие недели. По его словам, количество накопленных войск у границ Украины для масштабных военных операций мало.
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