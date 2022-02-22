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Нардеп рассказала, почему нужно вводить миротворческий контингент в Украину

Депутаты подготовили обращение к ООН по поводу введения в Украину миротворцев

сегодня, 14:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Народная депутат Людмила Буймистер, глава межфракционного объединения "Евроатлантическая Украина" подготовила проект постановления об обращении украинского парламента к международным организациям по вопросу введения миротворцев. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Нардеп рассказала, почему нужно вводить миротворческий контингент в Украину

Верховная Рада, фото из открытых источников

"Совет безопасности ООН, где Россия еще имеет право вето, может принять соответствующее решение (о введении миротворческого контингента – ред), признав, что Россия является страной агрессором и что она не имеет права голоса в Совбезе ООН. К сожалению, мы пока не видим такого заявления от украинского правительства. Я хочу, чтобы меня услышал глава МИД и президент, чтобы они обратились к международным организациям с единственным требованием — нам не нужно очередное осуждение агрессии России, очередная обеспокоенность, нам нужна решительная реакция. Такая реакция – это введение миротворческого контингента. Если сегодня этого не сделает украинское правительство, то соответствующее решение должен сделать парламент", — подчеркнула политик.

Также она добавила, что это постановление о призыве направить миротворцев в Украину может стать объединительной силой, которая поможет не только сплотить украинское общество, но и политиков. Поэтому нардеп заявила, что будет добиваться, чтобы постановление попало на голосование.

Речь идет о проекте постановления № 7089 "Об обращении Верховной Рады к Совбезу ООН, Европарламенту, G7, государствам-подписантам Будапештского Меморандума о срочном направлении в Украину миротворческой миссии".

"Устав ООН дает каждому государству право на самооборону и мы без колебаний его используем. Украина готова и будет защищаться, но мы не хотим этой войны и убеждены, что оружие не может быть аргументом в XXI веке. В связи с этим Верховная Рада девятого созыва обращается к цивилизованному миру по поводу миротворческой помощи. Мы готовы принять и просим безотлагательно направить в Украину миротворческую миссию для предупреждения масштабной войны в Европе", — говорится в тексте проекта.

Также там отмечено, что обязанность каждого цивилизованного государства и международной организации – это не допустить войну. Кроме того, параграф 4 Будапештского Меморандума содержит обязательства подписантов добиваться неотложных действий Совбеза ООН, если Украина станет жертвой или объектом агрессии.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп высказался о возможности расторжения дипотношений с Россией.


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Источник: https://comments.ua/
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