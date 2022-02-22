Нардеп рассказала, почему нужно вводить миротворческий контингент в Украину

Народная депутат Людмила Буймистер, глава межфракционного объединения "Евроатлантическая Украина" подготовила проект постановления об обращении украинского парламента к международным организациям по вопросу введения миротворцев. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



Верховная Рада, фото из открытых источников

"Совет безопасности ООН, где Россия еще имеет право вето, может принять соответствующее решение (о введении миротворческого контингента – ред), признав, что Россия является страной агрессором и что она не имеет права голоса в Совбезе ООН. К сожалению, мы пока не видим такого заявления от украинского правительства. Я хочу, чтобы меня услышал глава МИД и президент, чтобы они обратились к международным организациям с единственным требованием — нам не нужно очередное осуждение агрессии России, очередная обеспокоенность, нам нужна решительная реакция. Такая реакция – это введение миротворческого контингента. Если сегодня этого не сделает украинское правительство, то соответствующее решение должен сделать парламент", — подчеркнула политик.

Также она добавила, что это постановление о призыве направить миротворцев в Украину может стать объединительной силой, которая поможет не только сплотить украинское общество, но и политиков. Поэтому нардеп заявила, что будет добиваться, чтобы постановление попало на голосование.

Речь идет о проекте постановления № 7089 "Об обращении Верховной Рады к Совбезу ООН, Европарламенту, G7, государствам-подписантам Будапештского Меморандума о срочном направлении в Украину миротворческой миссии".

"Устав ООН дает каждому государству право на самооборону и мы без колебаний его используем. Украина готова и будет защищаться, но мы не хотим этой войны и убеждены, что оружие не может быть аргументом в XXI веке. В связи с этим Верховная Рада девятого созыва обращается к цивилизованному миру по поводу миротворческой помощи. Мы готовы принять и просим безотлагательно направить в Украину миротворческую миссию для предупреждения масштабной войны в Европе", — говорится в тексте проекта.

Также там отмечено, что обязанность каждого цивилизованного государства и международной организации – это не допустить войну. Кроме того, параграф 4 Будапештского Меморандума содержит обязательства подписантов добиваться неотложных действий Совбеза ООН, если Украина станет жертвой или объектом агрессии.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп высказался о возможности расторжения дипотношений с Россией.

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