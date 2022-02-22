Нардеп рассказала, почему нужно вводить миротворческий контингент в Украину

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Козлова Альбіна
Народная депутат Людмила Буймистер, глава межфракционного объединения "Евроатлантическая Украина" подготовила проект постановления об обращении украинского парламента к международным организациям по вопросу введения миротворцев. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".
Верховная Рада, фото из открытых источников
Также она добавила, что это постановление о призыве направить миротворцев в Украину может стать объединительной силой, которая поможет не только сплотить украинское общество, но и политиков. Поэтому нардеп заявила, что будет добиваться, чтобы постановление попало на голосование.
Речь идет о проекте постановления № 7089 "Об обращении Верховной Рады к Совбезу ООН, Европарламенту, G7, государствам-подписантам Будапештского Меморандума о срочном направлении в Украину миротворческой миссии".
Также там отмечено, что обязанность каждого цивилизованного государства и международной организации – это не допустить войну. Кроме того, параграф 4 Будапештского Меморандума содержит обязательства подписантов добиваться неотложных действий Совбеза ООН, если Украина станет жертвой или объектом агрессии.
Как сообщал портал "Комментарии", нардеп высказался о возможности расторжения дипотношений с Россией.
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