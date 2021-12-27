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Нардеп: НАТОвские ракеты из Зилупе уже давно нацелены на Москву

Нардеп Олег Медуница рассказал, что ракеты НАТО на военных базах в Латвии уже давно направлены на РФ, потому по поводу "красных линий" для Украины нет смысла говорить

сегодня, 16:00
Автор:

Кравцев Сергей
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История с рассказами о принципиальном вопросе по невступлению Украины в НАТО, о "красных линиях – это всего лишь показуха и дешевый спектакль верхушки Кремля. Все дело в том, что ближайшая военная точка Латвии, которая есть членом НАТО, всего на 65 км дальше, чем такая теоретическая точка с натовскими ракетами в Украине. И этом не смущает Кремль, при том, что Латвия – член НАТО еще с 2004 года. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 7-го и 8-го созывов Верховной Рады Олег Медуница.

Нардеп: НАТОвские ракеты из Зилупе уже давно нацелены на Москву

Войска НАТО. Фото: DW

"Эта путинская история с "красными линиями" и натовскими ракетами в Украине шита белыми нитками. Натовские ракеты из Зилупе уже давно нацелены на Москву (Латвия вступила в НАТО в 2004 году). И жил себе нормально Путин и все россияне под их прицелами не волновались. А тут, когда натовцы решили установить их возле Хутора Михайловского, началась истерия. Ну это всего на 65 километров ближе к Кремлю. Неужели это того стоит?", – задается вопросом Олег Медуница.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров анонсировал маленькую войну в Украине, за которой могут стоить США. При этом Ларов сразу отбросил причастность Москвы к военной угрозе, заявив, что те российские войска у украинской границы, которые так беспокоят коллективный Запад, находятся на своей территории и никому не угрожают, а в это самое время США продолжает поставлять в Украину боеприпасы и ударные системы, подогревая милитаристские настроения внутри украинского общества. Рано или поздно, но это может привести к новому противостоянию, считает Лавров.



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.medunitsya/posts/4779940075423066
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