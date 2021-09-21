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Нардеп намекнул, что Украина вскоре может откорректировать свое рвение по членству в ЕС

Ближайшие 10 лет Европа может окончательно потерять свой геополитический статус

сегодня, 11:50
Автор:

Кравцев Сергей

Депутат Верховной Рады Украины из фракции "Слуга народа" Егор Чернев считает, что в ближайшие 10 лет Европа может окончательно потерять свой геополитический статус и влияние в мире. Как передает портал "Комментарии", об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

Нардеп намекнул, что Украина вскоре может откорректировать свое рвение по членству в ЕС

Флаги Украины и ЕС Фото из открытых источников

Егор Чернев отметил, создание военно-политического блока AUKUS должно стать серьезным сигналом для европейцев. Объединение США, Великобритании и Австралии свидетельствует о двух важных изменениях, которые произошли в последнее время в настроениях мировых элит. Во-первых, это означает, что США и Великобритания больше не полагаются на ЕС, как на основного союзника в будущем столкновении с Китаем. Им нужна реальная дипломатическая, политическая и военная поддержка, а не "глубокая обеспокоенность". Поэтому для реальных дел они будут искать новых союзников, таких как Австралия, Новая Зеландия, Индия и прочие страны. Во-вторых, США и Великобритания не могут полагаться на НАТО в ситуации, когда максимально жесткие решения придется принимать очень быстро. Сегодня же позиция НАТО зависит от множества европейских стран, часть из которых "просто ведет бизнес" с Россией, а часть – прямо зависима от Кремля.

Нардеп считает, что в перспективе это означает, что Европа будет отстранена от ключевых процессов перераспределения и создания нового мира, который родится после решающего столкновения с Китаем и его сателлитами. Ведь уже сегодня США и Великобритания заключением нового пакта показали странам ЕС, им больше нет места в Тихоокеанском регионе. Кроме того, страны AUKUS также дали понять европейцам, что и в других вопросах смогут обойтись без них. И что "крайнее разочарование" и "серьезное беспокойство" Франции об отмене контракта на строительство подводных лодок во внимание больше не берется.

"Суть понятна: или Европа приходит в себя и прекращает свою "многовекторную" политику, или все глобальные мировые процессы дальше будут происходить без нее. В таком случае ЕС неизбежно потеряет субъектность, как большой геополитический игрок, и превратится в обычное региональное объединение, периферию мировой политики. Поэтому и Украина, как часть Европы, может стать периферией периферии", – высказался Чернев.

По его мнению, европейцы должны, наконец-то, понять, что старые времена заканчиваются. Политика "глубокой обеспокоенности" больше не работает. В новой геополитической реальности снова будет весить технологическое вооружение и готовность его задействовать, а не политкорректная демагогия.

"К сожалению, и Украина, с учетом новой реальности, в ближайшее время также придется корректировать свои приоритеты и определяться, куда мы идем и с кем. И в этой быстрой смене ситуации мы не имеем права на ошибку, если в новом мире хотим занять достойное место", – резюмировал нардеп.

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Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/4521747701197310
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