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Нардеп: мы стоим на пороге разделения Европы

Егор Чернев считает, вскоре одна часть Европы поддержит демократические стремления Украины, а вторая выберет бизнес с РФ

сегодня, 15:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Народный депутат "Слуги народа", глава постоянной делегации Украины в (ПА) НАТО Егор Чернев считает, что призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к западным лидерам определиться, что для них важнее российский газ или суверенитет Украины и свобода Европы – это фактически первый шаг к разделению Европы на союзников Украины и тех, кому оказался бизнес с РФ дороже демократических ценностей. Как передает издание "Комментарии", об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

Нардеп: мы стоим на пороге разделения Европы

Егор Чернев. Фото: сайт Слуги народа

"Борис Джонсон призвал европейские страны четко определиться, что для них важнее – российский газ или защита Украины, а по сути – защита западных принципов и ценностей. Это значит, что мы стоим на пороге четкого разделения Европы на союзников США, Великобритании и Украины и тех, кто хочет продолжать бизнес с Россией, как раньше", – отметил политик.

Нардеп добавляет, англосаксы консолидируют силы для противостояния России и защиты Украины, и это не может не радовать. По сути Борис Джонсон выразил то, что думает не только Лондон и Вашингтон, но и большое количество стран Европейского Союза.

"Такая солидарность с нами очень важна и должна отрезвить горячие головы в Кремле", – резюмировал Егор Чернев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Борис Джонсон попросил европейских лидеров серьезно отнестись к выбору. На одной стороне – российские углеводороды в новых огромных трубопроводах, а на другой – стабильность Европы и суверенитет Украины. Досталось от Бориса Джонсона и самопровозглашенному президенту Беларуси Лукашенко, которого Джонсон обвинил в миграционном кризисе.



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Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/4700957423276336
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