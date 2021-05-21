Нам как раз выгодно, чтобы на встрече президентов США и РФ поднимался украинский вопрос - Маломуж

Тезис, что без Украины нельзя говорить об Украине, в данном случае, не работает. Об этом сообщил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.



Николай Маломуж (фото из открытых источников)

"Нам как раз выгодно, чтобы на встрече президентов США и РФ поднимался украинский вопрос. И в этом смысле важно готовить свою модель выхода из конфликта. И мотивацию, которая была бы интересна США, Евросоюзу. Какие резоны, какие общие интересы объединяют нас? Какова наша оценка действий РФ, что мы предлагаем задействовать? Важно представить сценарии от Украины – поэтапные. Согласовать интересы США и Украины, европейских и прочих партнеров", — заявил Маломуж.

По его словам, до гипотетической встречи с Путиным у Байдена будут уже согласованные саммиты "Большой семерки" и стран НАТО.

"И нам следует выработать совместный механизм влияния на РФ. Не просто не потеряться на фоне других тем, которые будут обсуждаться (а их будет много), но — стать темой глобально интересной. Было бы правильно представить свою дорожную карту по Донбассу, свой план действий. Неофициально довести их до Байдена. И тогда его встреча с Путиным это уже не будет – об Украине без Украины", — подчеркнул он.

Как сообщали ранее генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж уверяет, что противостояние Турции с Россией на разных направлениях происходит постоянно. Как и сотрудничество. "Интересы турков и россиян входят в конфронтацию в вопросах Крыма, Сирии, Черноморского региона. Мы видели, как РФ и Турция противостояли друг другу в Нагорном Карабахе, где Анкара поддерживала Азербайджан, а Москва – Армению. Но параллельно с этим идет сотрудничество в атомной энергетике, в газовой сфере (Турецкий поток), в военно-промышленной – та же закупка Турцией российских ракетных систем С-400. Отношения то накаляются, то охлаждаются. Мы помним сбитый турками российский фронтовой бомбардировщик Су-24М в районе сирийско-турецкой границы в ноябре 2015-го. Помним, какое было резкое охлаждение отношений между Анкарой и Москвой. Но потом всё сгладилось. Так что и атака беспилотников Bayraktar на ЗР.









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