Налог на роскошь: США объявили о новых санкциях против России

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Светлана Шкурупий
Российская
Федерация продолжает войну против Украины, в связи с этим против страны-агрессора
начали вводить санкции. В США уже подготовили новый пакет ограничений, которые
должны ударить по экономике России. Об этом сообщает Белый дом.
США объявили о новых санкциях против России / Фото: Reuters
Президент
США Джо Байден подпишет указ, согласно которому в санкционных списках появятся
новые имена российских миллиардеров, а также члены их семей. Более того, США
введет блокирующие санкции против депутатов Госдумы и руководителей попавших
под санкции российских банков.
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в новых ограничениях будет запрет на импорт алкогольной продукции, бриллиантов
и морепродуктов из Российской Федерации. А под запретом на экспорт оказались
драгоценные часы, роскошные автомобили, брендовая одежда, ювелирные изделия и
другие товары, которые часто покупает российская элита.
По
данным Джо Байдена, сумма экспорта товаров, на которые действуют сегодняшние
ограничения на предметы роскоши, составляет почти 550 миллионов долларов в год.
Президент
США также отметил, что если Россия применит химическое оружие, то заплатит за
это очень высокую цену.
Напомним, что Министерство культуры и информационной политики представило новый санкционный список с фамилиями россиян: что известно.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
президент Польши Анджей Дуда выступил за введение новых санкций против Российской Федерации за ее вторжение в Украину.
Читайте также, что Великобритания ввела санкции против российских олигархов: в списке Абрамович, Дерипаска, Миллер и другие.
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