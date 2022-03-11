Налог на роскошь: США объявили о новых санкциях против России

Российская Федерация продолжает войну против Украины, в связи с этим против страны-агрессора начали вводить санкции. В США уже подготовили новый пакет ограничений, которые должны ударить по экономике России. Об этом сообщает Белый дом.

США объявили о новых санкциях против России / Фото: Reuters

Президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому в санкционных списках появятся новые имена российских миллиардеров, а также члены их семей. Более того, США введет блокирующие санкции против депутатов Госдумы и руководителей попавших под санкции российских банков.

Еще в новых ограничениях будет запрет на импорт алкогольной продукции, бриллиантов и морепродуктов из Российской Федерации. А под запретом на экспорт оказались драгоценные часы, роскошные автомобили, брендовая одежда, ювелирные изделия и другие товары, которые часто покупает российская элита.

По данным Джо Байдена, сумма экспорта товаров, на которые действуют сегодняшние ограничения на предметы роскоши, составляет почти 550 миллионов долларов в год.

Президент США также отметил, что если Россия применит химическое оружие, то заплатит за это очень высокую цену.

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики представило новый санкционный список с фамилиями россиян: что известно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Польши Анджей Дуда выступил за введение новых санкций против Российской Федерации за ее вторжение в Украину. По словам польского президента, введенные ранее ограничения работают, но их недостаточно.

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