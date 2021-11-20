Наконец-то на Западе начали бить тревогу: Резников оценил риски вторжения РФ

Министр обороны Алексей Резников считает очень положительным сигналом оживленную реакцию международного сообщества на возможное наступление войск со стороны России. Как информирует портал "Комментарии", своим мнением Алексей Резников поделился в интервью изданию "Голос Америки".

Алексей Резников. Фото: usm.media

Говоря об информации, которую украинская разведка получает от западных союзников Алексей Резников отметил, что разведданные во многом совпадают, но оценки могут быть разными. При этом министр отметил, что панических настроений у Киева нет, несмотря на концентрацию войск у украинской границы. Все дело в том, что за 8 лет российской агрессии в Украине уже научились хорошо понимать те методы, которые использует Россия и готовы в любой момент отразить атаку. Запад же не всегда адекватно оценивает те риски, которые возникают в связи с атаками России на Украину. Сейчас благодаря российской угрозе Запад взволновался и дает четкие сигналы, что Украину в беде сам на сам с агрессором не оставит. Это большой позитив для Киева. Потому, как бы странно это не звучало, отметил министр, но и в российской угрозе есть плюс. Ведь теперь очевидно, что, если Москва рискнет пойти на эскалацию, то ответ будет очень жестким.

Резников также отметил важную роль западных СМИ. Он отметил, такие известные издания, как Washington Post, Politico и другие теперь громко говорят о российской агрессии, раскрывая российские планы. Есть большая заслуга, что, благодаря им теперь об этом знает весь мир. А широкая огласка планов Кремле может отбить желание у Москвы наступать на Украину.

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