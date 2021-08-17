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Главная Новости Политика внешняя политика Накануне приезда Меркель журналисты заявляют, что дело Медведчука сфальсифицировано, — Кутуев
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Накануне приезда Меркель журналисты заявляют, что дело Медведчука сфальсифицировано, — Кутуев

По словам Павла Кутуева, за границей у президента Зеленского и его окружения сформирован весьма негативный имидж

17 августа 2021, 15:11
Автор:

Станислав Молчанов

Переговоры президента Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель пройдут на фоне серии негативных публикаций в мировых СМИ о различных скандалах, связанных с украинской властью. К такому выводу приходит доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев в своей колонке для делового издания "Капитал", официального партнера The Financial Times.

Накануне приезда Меркель журналисты заявляют, что дело Медведчука сфальсифицировано, — Кутуев

Накануне приезда Меркель зарубежные СМИ создали Зеленскому негативный имидж. Фото: 112.ua

"22 августа в Киев с визитом прибудет федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Повестка переговоров известна — это ситуация на Донбассе и судьба украинской газотранспортной системы в привязке к запуску "Северного потока-2". Вместе с тем, хочу обратить внимание, что европейские СМИ сформировали Зеленскому и его окружению достаточно неприглядный имидж. Поэтому переговоры Зеленского с Меркель начинаются на фоне целого ряда критических публикаций в европейских СМИ, — сообщает доктор социологических наук, сразу же уточняя: — Речь о похищении судьи Чауса в Молдове (вот уж, действительно, прославились на всю Европу), атаке рейдеров на канадскую компанию TIU, развивающую солнечную энергетику в Украине, и репрессиях власти в отношении Виктора Медведчука".

Кутуев напоминает, что около 70 тысяч мировых СМИ написали о судебном деле против лидера "ОПЗЖ", причем часть изданий назвала дело Виктора Медведчука сфальсифицированным. 

"А еще, как бы кому не хотелось на Банковой, но около 70 тысяч иностранных СМИ написали о политических репрессиях против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. Из последних публикаций можно взять Luxemburg Herald, где прямо в заголовке открытым текстом написали, что дело против Медведчука является сфальсифицированным", — подчеркивает доктор социологических наук. 

По мнению Павла Кутуева, не стоит сбрасывать со счетов и недавний скандал, когда сенатор Франции Натали Гуле обратилась с запросом на имя министра по делам Европы и главы МИД о том, что украинские власти без суда и следствия закрыли телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший незалежний", а лидер оппозиции Виктор Медведчук находится под домашним арестом, причем без суда и следствия.

"Напомню также, как недавно Верховный комиссар ООН официально заявил, что запрет телеканалов "противоречит международным стандартам в области прав человека", — добавляет социолог. 

Кутуев прогнозирует, что формирование негативного имиджа Зеленского может привести к его изоляции как политика — что в свое время произошло с Януковичем из-за дела Тимошенко. 

"Все вместе это формирует совсем не такой имидж администрации Зеленского в Европе, как бы хотелось на Банковой. А избавиться от обвинений в авторитаризме, незаконном запрете СМИ и репрессий против оппозиции будет весьма непросто. Самое главное, что шаг за шагом, но такой имидж угрожает привести к дипломатической изоляции Зеленского как политика в ЕС, а это путь, который в своё время из-за дела Тимошенко прошёл Виктор Янукович", — заключает Павел Кутуев. 


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Источник: https://www.capital.ua/ru/publication/159809-o-chem-pishut-evropeyskie-smi-nakanune-vizita-merkel
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Обсуждения

Иван

17 августа 2021, 14:39

Какие же вы продажные. Вся ваша статья разбивается в пух и прах, как только смотришь источники в поиске и про какие сайты вы пишите. 70 тысяч изданий, а названия написали только Luxemburg Herald, которое было создано в 2016 году и где любой желающий может разместить стать. А та статья на которую вы ссылаетесь, была размещена 30 июля, но ее просмотрело всего 78 человек. УХ как много. Деньги не пахнут, продажные вы.

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