"Нафтогаз" прогнозирует проигрыш в арбитраже по делу о транзите российского газа

Когда газопровод "Северный поток-2" запустится, транзит газа через Украину может прекратиться. Хотя будет действовать контракт с "Газпромом", в то же время это не гарантирует прокачку газа через Украину после 2024 года. Об этом сказал глава "Нафтагаза" Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода".



Юрий Витренко. Фото: mpe.kmu.gov.ua

"Даже если мы продлим контракт с "Газпромом", то как раз после 2024 россияне смогут и газ не подавать, и прекратить платить", — сказал Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" готов обратиться в Международный арбитражный суд, но есть высокие риски проиграть.

"Я как раз доказывал, что этот принцип "бери или плати" был кабальным. И мы это доказали в арбитраже, — подчеркнул Витренко. — Так вот, русские после 2024 смогут сказать: нас заставили продлить контракт, нам этот транзит вообще не нужен, потому что все объемы мы сможем подавать через "Северный поток-2", поэтому мы не платим и не должны платить ", — сказал Витренко, добавив, что есть большие шансы проиграть в следующий раз.

После того, как США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2" (СП-2), эту позицию раскритиковали в Украине, Польше, странах Балтии, даже в самих Штатах (причем не только республиканцы, но и демократы) . Некоторые называют договоренность Байдена и Меркель "Вашингтонской сговору" (по принципу Мюнхенского сговора). Ситуацию для портала "Комментарии" оценил Александр Мишин , кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.



"Нужно отказаться от клише и эмоциональных оценок" совместного заявления США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей ". Документ, безусловно, не в полной мере отражает все потребности национальных интересов Украины, Польши, Балтийских государств и еще ряда стран ЕС и его, скорее, следует интерпретировать как продукт сложного компромисса между администрацией Джо Байдена и правительством канцлера Ангелы Меркель. Но, как известно, "политика — искусство возможного" за Бисмарком, и Real Politik очень сильно отличается от образов действий стран существуют в информационном пространстве.





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