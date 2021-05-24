Над Беларусью могут запретить все полеты - подробности

Восемь стран требуют запретить все полеты над Беларусью. Среди государств США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания. Об этом сообщается в Gazeta.ua.

Восемь стран требуют запретить все полеты над Беларусью - детали. Фото: firestock.ru

Государства прежде всего осуждают перехват самолета Афины — Вильнюс компании Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича в Беларуси.

Представители стран уже создали совместное заявление глав комитетов по международным отношениям.

В тексте заявления говорится, что данная ситуация является актом пиратства на маршруте между двумя странами.

Представители восьми государств призвали Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) немедленно провести расследование инцидента. А пока будет продолжаться расследование, страны, подписавшие заявление, рекомендуют запретить все полеты над Беларусью, в частности полеты в страну и из нее.

"Этот акт государственного террора и похищения людей представляет угрозу для всех, кто путешествует по Европе и за ее пределами. Мы призываем государства НАТО и Европейского Союза ввести санкции против режима Александра Лукашенко. Действия его администрации напоминают о нелегитимности власти, претендующей на управление в Минске" , — отмечается в заявлении.

Кроме того, лидеры восьми стран призвали власти Беларуси отпустить на свободу Романа Протасевича и других политических заключенных.

Напомним, что в Минске задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, не подтвердилось. Как расценивать такие методы задержания неугодных Лукашенко? Как могут дальше развиваться события? Мнения экспертов читайте на сайте "Комментарии".

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