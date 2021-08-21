Начало работы офиса "Крымской платформы": прорыв или имитация

20 августа в Украине начал свою работу офис Крымской платформы. Одноименный саммит состоится 23 августа, свое участие в нем на данный момент подтвердили делегации более 40 стран. Станет ли эта инициатива прорывом – или лишь имитацией деятельности? Достаточно ли сделано для того, чтобы незаконная аннексия Крыма Россией вернулась в мировую повестку дня? Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко считает Крымскую платформу серьезной инициативой.

Крымская платформа - фото из открытых источников

"Она существенно отличается от всего, что было первые 5 лет оккупации Крыма. Вот то как раз была имитация, в большинстве своем пустые слова чисто ритуального характера в стиле "Крым наш" и так далее, – отмечает эксперт. – Сама организация саммита Крымской платформы – первого масштабного международного мероприятия, это результат системной и кропотливой работы, очень важный практический шаг. Но не менее важно понимать, что только в этом формате нам не решить задачу деоккупации Крыма".

Андрей Сенченко акцентирует, что добиться результата возможно лишь при системных усилиях на всех фронтах. В том числе дипломатическом – в широком смысле этого слова.

"Необходима системная работа всех посольств Украины с элитами, с правительствами, СМИ, украинскими диаспорами в странах пребывания. Такие усилия должны быть направлены на поддержку независимости и территориальной целостности Украины, на постоянное усиление санкционного давления на государство-агрессор. Необходима скоординированная целенаправленная работа всех украинских спецслужб — СБУ, внешней и военной разведок, Сил специальных операций ВСУ по расшатыванию оккупационных властей в Крыму и на Донбассе. Очень важна работа представительства президента Украины в Крыму. И я очень рад, что этой структуре уделяется серьезное внимание, там сильный кадровый состав", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, явно недооценивается необходимость принятия закона об ответственности за преступления, совершенные на оккупированных территориях.

"Этот закон нужен, прежде всего, миллионам наших сограждан, волею судьбы оказавшимся жителями оккупированных территорий и, по сути, ставших жертвами вооруженной агрессии и оккупации, – поясняет Андрей Сенченко. – Неопределенность в этом вопросе помогает коллаборантам раствориться в общей массе и играет на руку Кремлю, запугивающему жителей оккупированных территорий повальными репрессиями со стороны украинской власти".

Эксперт также призывает забывать, что путинский режим всегда, когда проигрывает на каком-то участке фронта (как в данном случае в связи с реализацией идеи Крымской платформы), мгновенно компенсирует потери усилиями на других фронтах. В том числе обострением военных действий на востоке Украины или очередным наращиванием военной группировки у наших границ.

"Поэтому, когда я говорю о некой системе мер, направленных на деоккупацию наших территорий, то в ней особое место занимает реформирование и укрепление нашей армии, – акцентирует Андрей Сенченко. – Нам нужна более мощная, гибкая боеспособная армия. И это лежит в плоскости перехода к профессиональной армии, в которой воин мотивирован служить не один контрактный срок. Но для этого нужны серьезные качественные изменения в вооруженных силах. Нужна иная система мотивации и новая кадровая политика, позволяющая лучшим, а не бесхребетным продвигаться по карьерной лестнице военной службы".

Политический эксперт, директор Института мировой политики Евгений Магда уверен, что саммит Крымской платформы стоит оценивать с разных сторон.



"Сам факт его проведения имеет огромное значение. Собрать представителей более 40 государств и организаций в Киеве на реальный, а не виртуальный саммит — это действительно достижение украинской дипломатии, – считает эксперт. – С другой стороны, не стоит ожидать, что, собравшись в Киеве, участники саммита по принципу здесь и сейчас решат все проблемы. Это объективно невозможно. Нам предстоит достаточно продолжительная работа в ракурсе деоккупации. И Украина в этом вопросе, как и в вопросе организации саммита должна играть первую скрипку, а не ожидать от участников Крымской платформы какой-то эксклюзивной помощи".

Евгений Магда обращает внимание, что никто из лидеров "Большой семерки" не будет присутствовать в Киеве ни 23, ни 24 августа.

"Тут показательна позиция канцлера Германии Ангелы Меркель, которая будет в Киеве 22 августа, но не останется на саммит Крымской платформы, – отмечает эксперт. – Очевидно, что расчет на то, что кто-то из сильных мира сего побывает и на 30-летии Независимости Украины, тоже не оправдался. Это означает, что Украина должна делать ставку не на персоналии, а на институции. И бороться за создание позиций спецпредставителей генсека ООН, Госдепа США, НАТО, которые будут непосредственно заниматься Крымом. И это – один из элементов в процессе деоккупации полуострова".

Напомним, глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков напоминает, что саммит "Крымская платформа" состоится накануне 30-летия Дня Независимости Украины – 23 августа. И на данный момент уже известно, что в мероприятии примут участие примерно 30 государств и международных организаций.

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