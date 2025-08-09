Наблюдается опасная тенденция: в МИД сделали заявление в преддверии переговоров Трампа и Путина

Уже четвертый год Украина противостоит полномасштабной войне России. Украинские власти поддерживают скорейшее установление мира, который будет базироваться на международном праве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве и уважении к нашей территориальной целостности и границам, определенным нашей Конституцией", — подчеркнул министр.

Он акцентировал, что Россия не должна быть вознаграждена за начало войны, которая принесла страдания и разрушения.

По словам украинского топ-дипломата, несмотря на усилия США и готовность Украины к диалогу, Москва продолжает террор гражданского населения, игнорирует установленные дедлайны и не демонстрирует настоящего желания завершить конфликт. В то же время Украина остается открытой к конструктивному диалогу, который базируется на взаимном уважении и учете воли украинского народа.

"Нам нужен длительный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы. Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми нашими международными партнерами, чтобы вместе достичь справедливого и прочного мира", — добавил Андрей Сибига.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп рассказал, что в мирном соглашении по Украине нужно ожидать обмена территориями.

Также издание "Комментарии" сообщало – ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Такое заявление в видеообращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.



