Наблюдается опасная тенденция: в МИД сделали заявление в преддверии переговоров Трампа и Путина

Уже четвертый год Украина противостоит полномасштабной войне России. Украинские власти поддерживают скорейшее установление мира, который будет базироваться на международном праве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Он акцентировал, что Россия не должна быть вознаграждена за начало войны, которая принесла страдания и разрушения.
По словам украинского топ-дипломата, несмотря на усилия США и готовность Украины к диалогу, Москва продолжает террор гражданского населения, игнорирует установленные дедлайны и не демонстрирует настоящего желания завершить конфликт. В то же время Украина остается открытой к конструктивному диалогу, который базируется на взаимном уважении и учете воли украинского народа.
